Los municipios de Carmelo y Nueva Palmira celebraron este martes una sesión extraordinaria conjunta en la que definieron una hoja de ruta para mejorar la conectividad, potenciar el turismo y promover el patrimonio histórico de la región.

Durante el encuentro se acordó solicitar una mesa de trabajo con autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP), la Dirección Nacional de Hidrografía, el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Colonia, con el objetivo de coordinar iniciativas que mejoren la conectividad fluvial.

Entre las propuestas destacadas se encuentra la solicitud de información y coordinación institucional sobre la eco lancha, proyecto que involucra al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Ministerio de Ambiente, UTU y la Intendencia.

Además, se pedirá al MTOP una actualización sobre el estado de los trámites vinculados al Aeropuerto Internacional de Carmelo.

En relación al desarrollo del puerto de pasajeros, los municipios solicitarán una entrevista con ANP para conocer las mejoras previstas y conformarán una mesa de trabajo con Turismo, Intendencia y ANP, orientada a su integración al circuito turístico local.

En cuanto a infraestructura vial, se pedirá una reunión con legisladores para incluir las rutas 97 y 21 en el presupuesto nacional, además de solicitar a la Intendencia obras de mejora en el camino hacia la Estancia y Capilla Narbona.

Finalmente, se resolvió elevar una solicitud al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Ministerio de Turismo e Intendencia para trabajar en la restauración y puesta en valor de la Estancia y el Oratorio Capilla Narbona, enclaves históricos del departamento.