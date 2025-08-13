El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, recibió este jueves al nuevo rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, en su primera visita oficial al interior del país desde que asumió el cargo. El encuentro, desarrollado en la sede comunal, contó con la presencia de la secretaria general Belén Rico, la directora de Jurídica Soledad Pérez, y el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de Udelar, Rodney Colina.

También participaron del encuentro las representantes nacionales Cecilia Bottino y Nibia Reisch, el presidente de la Junta Departamental, Félix Osinaga, ediles, directores de la Intendencia y medios de comunicación.

Durante su intervención, Cancela remarcó que Colonia es uno de los departamentos más recientes en integrarse al mapa universitario de la Udelar, en el marco de una apuesta por la descentralización y el desarrollo territorial. “Este contacto es muy auspicioso”, señaló, y subrayó que la llegada de la universidad al departamento respondió tanto a la vocación educativa de la institución como a una demanda concreta de la sociedad coloniense.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por su parte, Rodney Colina agradeció el respaldo institucional de la Intendencia a las tres carreras que ya se imparten en el departamento, y explicó que actualmente se atraviesa una etapa de consolidación. En ese sentido, informó que se encuentran en curso llamados a cargos docentes, los cuales requieren un alto nivel académico, con el objetivo de asegurar la excelencia de la enseñanza en el interior.

Además, Colina destacó la voluntad de ampliar la oferta educativa en Colonia, aunque advirtió que estos procesos “requieren tiempo” y pidió paciencia a la comunidad mientras se busca captar recursos humanos dispuestos a radicarse en el departamento.

En su cierre, el intendente Rodríguez calificó el día como “muy especial” y destacó que en la noche de este jueves se votaría un proyecto alusivo a la Universidad en la Junta Departamental. Agradeció el respaldo de los diputados de todos los partidos políticos para hacer posible el desembarco de la Udelar, y reafirmó que “la educación ha sido un desvelo de esta administración desde el período inicial del exintendente Carlos Moreira”.

“Gobernar es educar”, sostuvo Rodríguez, quien reafirmó el compromiso de la Intendencia para asegurar las mejores condiciones posibles para el funcionamiento de la universidad en territorio coloniense.