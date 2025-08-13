PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El próximo viernes 15, a las 16:00, el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental será escenario de una firma que, aunque breve en protocolo, representa siglos de historia y memoria. Allí, el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, y el ministro de Turismo, Pablo Menoni, rubricarán el convenio que habilita la etapa final de la obra de consolidación de la Capilla Belén, corazón patrimonial de Calera de las Huérfanas.

El documento sellará no solo un compromiso administrativo, sino un gesto simbólico: la voluntad de asegurar que este vestigio jesuítico —donde las paredes aún parecen guardar el eco de los rezos y el olor a cal— resista el paso del tiempo. La Capilla Belén no es un monumento aislado; es parte de un complejo que, desde el siglo XVIII, ha visto desfilar misiones religiosas, luchas independentistas, estancieros, viajeros y curiosos.

En el acto del viernes se cruzarán dos tiempos: el de los papeles y firmas que abren la puerta a la obra definitiva, y el de las piedras centenarias que esperan desde hace años la intervención que les devuelva estabilidad y dignidad. El proyecto de consolidación busca asegurar la estructura, frenar el deterioro y permitir que la capilla siga siendo visitada y contada, no como ruina condenada, sino como relato vivo.

La Calera de las Huérfanas —ubicada en un punto estratégico entre el río Uruguay y el corazón productivo del departamento— es uno de los sitios patrimoniales más valiosos del país. Sus muros de piedra y cal, levantados por manos indígenas bajo dirección jesuita, han sobrevivido a expulsiones, saqueos y al olvido. La firma de este convenio es, en cierta forma, un acto de restitución: una manera de devolverle a Colonia y al Uruguay una pieza clave de su identidad.

El viernes, cuando el murmullo del salón se apague para escuchar las palabras de las autoridades, será también el momento de imaginar lo que vendrá: una capilla consolidada, abierta al turismo cultural y a la investigación, lista para seguir contando historias a quien cruce su umbral.