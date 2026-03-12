Por Miguel Guaraglia

El profesor de Historia, exedil departamental y militante del Partido Nacional José L. González quedaría en las próximas horas en condiciones de incorporarse al Municipio de Carmelo, según indicaron a este medio fuentes vinculadas al caso.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

De acuerdo con esa información, González ya habría recibido un adelanto desde el Codicen y entre hoy y mañana podría ser notificado formalmente de su pase en comisión para cumplir funciones en el gobierno local.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La novedad reaviva una versión que circulaba desde tiempo atrás en el ámbito político y educativo de Carmelo: la posibilidad de que dos docentes pasaran a desempeñar tareas administrativas en el Municipio. Hasta ahora, sin embargo, el único nombre que surge con ese nivel de avance es el de González.

El eventual arribo del exedil suma un dato político e institucional. No se trata sólo de un movimiento administrativo: también supone el ingreso a la órbita municipal de una figura con trayectoria en la docencia, experiencia en la Junta Departamental y militancia partidaria.

Por el momento, el trámite no fue comunicado oficialmente. La confirmación final dependerá de la notificación formal y de los términos en que quede establecido el pase.