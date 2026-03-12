La Intendencia de Colonia abrió el llamado para ejecutar la rehabilitación del acceso norte de Carmelo, una obra que apunta a intervenir uno de los ingresos más relevantes de la ciudad y que pasa ahora a la etapa formal de contratación.

El proyecto fue convocado a través de la Licitación Pública N.º 1/026, según informó la comuna, que fijó para el 20 de abril a las 15.00 la apertura de ofertas en el Salón de Actos del edificio central de la Intendencia, en Colonia del Sacramento.

Más allá del trámite administrativo, el llamado coloca en agenda una obra de impacto urbano y vial para Carmelo. Los accesos son, en toda ciudad, puntos sensibles: ordenan la circulación, condicionan la primera imagen del lugar y concentran parte de la relación entre movilidad, seguridad y desarrollo.

En este caso, la licitación marca el pasaje desde el anuncio a una instancia concreta del proceso de obra pública. Lo que sigue es la etapa de consultas, presentación de propuestas y eventual adjudicación, en un procedimiento que permitirá medir plazos, alcance e inversión.

Los pliegos pueden consultarse en los canales oficiales de la Intendencia y en el sistema de Compras Estatales. También se habilitaron contactos del Departamento de Obras y de las áreas de compras para evacuar consultas vinculadas al llamado.

La rehabilitación del acceso norte aparece así como una de las intervenciones de infraestructura que quedan planteadas para el corto plazo en Carmelo.