Una serie de hurtos que venía generando preocupación en Rosario encontró en los últimos días un punto de quiebre. Tras varias denuncias presentadas en distintos puntos de la ciudad, efectivos de la Zona Operacional II lograron identificar, detener y llevar ante la Justicia al hombre señalado como responsable de varios de esos hechos.

La investigación se puso en marcha luego de que se acumularan denuncias por robos cometidos en diferentes lugares de la ciudad. A partir de allí, la Policía desplegó un trabajo de análisis e inteligencia que permitió reconstruir movimientos, reunir elementos probatorios y avanzar sobre la pista de un mismo autor.

Con esa información, los investigadores lograron detener a un hombre de 31 años, identificado por sus iniciales como B.B.P., y presentar las evidencias ante la Justicia.

El caso terminó de resolverse en sede penal, donde el imputado fue condenado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de hurto, dos de ellos agravados por haberse cometido sobre objetos expuestos al público por necesidad o costumbre. La Justicia dispuso para el hombre una pena de 14 meses de prisión efectiva.

El procedimiento permitió aclarar varios de los hurtos denunciados y cerrar una investigación que había puesto el foco sobre una seguidilla de delitos contra la propiedad en Rosario.