El Puerto de Nueva Palmira se encamina a concretar en abril el primer embarque de ganado en pie desde su muelle oficial, en una operativa prevista para movilizar unas 3.500 cabezas y extenderse entre dos y tres días, según informó el capitán de la terminal, Nicolás Suárez.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El dato no sólo marca una novedad logística para el puerto, sino que abre una nueva escala en la salida de carga ganadera desde el interior. Suárez explicó que la terminal cuenta con dos cuarentenas cercanas y sostuvo que Nueva Palmira puede transformarse en un punto estratégico para reorganizar rutas y reducir trayectos hacia Montevideo. Como ejemplo, mencionó el caso de una cuarentena ubicada en Paysandú, más próxima a Nueva Palmira que al puerto capitalino.

La iniciativa cuenta con el respaldo del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y de autoridades de la Administración Nacional de Puertos. En declaraciones al programa Punto de equilibrio de Radio Oriental, Suárez señaló que existe expectativa de concretar una operativa “de gran impacto”. Fratti, por su parte, manifestó su interés en impulsar este tipo de embarques durante una visita al puerto a fines de febrero.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La información surge de una nota elaborada por revista Verde para Búsqueda, que además subraya el momento de crecimiento de la terminal. Según Suárez, en el muelle oficial ingresaron 124 buques, frente a 104 del año anterior, y se movilizó alrededor de un millón de toneladas, con predominio de soja y fertilizantes. En ese contexto, el embarque ganadero aparece como un paso más en la expansión operativa de Nueva Palmira.