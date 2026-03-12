El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, participará el próximo martes 17 de marzo de 2026 en la 11.ª Sesión Plenaria del Congreso de Intendentes, que se desarrollará en el predio de la Expoactiva Nacional, en Soriano, una instancia que volverá a reunir a los jefes departamentales en torno a temas de gestión, coordinación y agenda pública.

La presencia del jefe comunal de Colonia ubica al departamento en una jornada de fuerte contenido institucional, en un ámbito donde los gobiernos departamentales abordarán asuntos con impacto directo sobre la administración territorial. El Congreso tratará la aprobación del acta de la sesión anterior y los informes de la Mesa Ejecutiva, además de considerar convenios con IMPO y con la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, a través de la Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales, orientados a fortalecer capacidades técnicas en las intendencias.

La agenda incluirá además una audiencia con la subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram, en una instancia centrada en estrategias de desarrollo turístico con impacto territorial, y un intercambio con autoridades de Ande sobre emprendimiento y desarrollo económico local.

Otro de los puntos de interés será la presentación del informe de la comisión especial sobre multas de tránsito, un tema que desde hace tiempo ocupa espacio en la coordinación entre gobiernos departamentales.

La sesión comenzará a las 10.00. Para Colonia, la participación de Rodríguez se inscribe en una instancia de alcance nacional donde se discuten herramientas, acuerdos y líneas de trabajo que luego repercuten en la gestión de cada departamento.