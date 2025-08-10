Maldonado — Personal de la Armada Nacional, junto a efectivos del Ejército, ANCAP y organismos de la Intendencia de Maldonado, continúa este domingo las tareas de limpieza en la franja costera afectada por la presencia de hidrocarburo en la arena.

En el operativo participan unidades de la Prefectura de Maldonado, la Aviación Naval y la Subprefectura de Piriápolis, en coordinación con el Batallón de Ejército y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de la IDM.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, se desconoce la procedencia del hidrocarburo y que prosiguen las actuaciones administrativas para determinar el posible origen del vertido.

El trabajo de remoción se mantiene activo en varios puntos de la costa, mientras se monitorea la situación. Desde la Armada Nacional señalaron que, en caso de surgir novedades, se emitirá una ampliación de la información.