El Municipio de Carmelo celebrará esta tarde, a partir de las 18.00 horas, una nueva sesión en la que se abordará una variada agenda que refleja tanto las necesidades vecinales como los proyectos sociales y culturales en marcha. La instancia incluirá la firma de órdenes y expedientes contables, así como la bienvenida oficial a Ailish Rabino, joven ganadora del concurso para la creación del logo institucional del municipio.

Peticiones vecinales y mejoras urbanas

Entre los asuntos más destacados figura la solicitud de soluciones a problemas de desagüe en la calle General Artigas, una demanda que conecta directamente con el Paseo de los Argentinos. También se evaluarán pedidos de cordón cuneta en la intersección de Isidoro Rodríguez y Sudamérica, y de relleno para mejorar un predio escolar.

Otro de los puntos del orden del día es la solicitud de colaboración para reparar la cancha de básquetbol de la Escuela N.º 138, así como la entrega de apoyo económico destinado a la ampliación de una institución sin especificar. A nivel deportivo, se tramita el respaldo logístico para la realización del 16.º Duatlón de Carmelo, previsto para el 30 de agosto.

Actividades económicas y administrativas

Se considerarán expedientes vinculados a la habilitación de un lavadero de vehículos y una heladería con cafetería, además del análisis de una propuesta para que el Cerro de Carmelo y el Balneario Zagarzazú sean incorporados formalmente al territorio del Municipio.

En materia de infraestructura urbana, vecinos solicitan apoyo para la instalación de una reja de hierro en el cantero de Plaza Artigas. También se incluyen varias solicitudes de la oficina, TAI y la designación del alcalde Luis Pablo Parodi como oficial de Estado Civil.

Asuntos sociales y culturales

Durante la sesión se atenderán notas de instituciones y colectivos locales: desde el comedor «Esperanza», que solicita el corte de una calle, hasta INEFOP, que propone la designación de representantes para el Comité Local. También destacan peticiones de ayuda por parte del grupo de ballet dirigido por la profesora Jeaninne Montans, así como del Club de Pesca y Náutica Muelle Viejo, que solicita baños químicos y permisos para un evento.

La Liga de Baby Fútbol de Ombúes de Lavalle ha pedido camas en préstamo, mientras que el colectivo «Familias por la Vida Carmelo» propone utilizar diferentes plazas el día 26 de cada mes para realizar sus actividades. Otras notas dan cuenta de solicitudes de iluminación pública y propuestas educativas como “Conociendo y difundiendo el bien y su flora”.

Proyectos en curso y futuras instancias

Se presentarán informes sobre reuniones con diversos organismos: RAP, UTU Carmelo, OSE, la Dirección de Obras, el Director de Deportes Diego Berreta, y el equipo técnico de Asentamiento Parque y Jardines. También se evaluará el evento gastronómico “Qué Rico Carmelo” y la culminación del proyecto “Cordón cuneta Barrio Lomas fase II”, que será informado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Entre las iniciativas culturales destaca el proyecto “Día del niño en los barrios”, con el apoyo solicitado por el Rotaract para el uso de la pista Marcelo Bianchi, y el recorrido itinerante del carrito “El Chivi”. Se suman una propuesta de la empresa “Diversión Inflables” y la promoción del taller “Ni Silencio Ni Tabú”, enmarcado en políticas de prevención.

La próxima sesión ya tiene fecha: se celebrará el 12 de agosto a las 15.00 horas en la Capilla Narbona, en conjunto con el Municipio de Nueva Palmira.