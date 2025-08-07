COLONIA DEL SACRAMENTO — En una ceremonia marcada por la emoción y el reconocimiento institucional, la Brigada Departamental Antidrogas de Colonia reabrió sus puertas este miércoles 7 de agosto con instalaciones totalmente renovadas y un nuevo nombre: Comisario General (R) Julio Guarteche Terrín.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La jornada contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, entre ellas la subsecretaria del Ministerio del Interior, contadora Gabriela Valverde; el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; y familiares directos de Guarteche, entre ellos su esposa, hijos y nieto.

Renovación edilicia y homenaje simbólico

El acto tuvo dos ejes centrales: la culminación de una obra que transformó el antiguo edificio en una sede moderna y funcional, y el homenaje al exjefe de Policía Julio Guarteche, una figura clave en la historia reciente de la institución.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las mejoras edilicias fueron múltiples: se reacondicionaron pisos con hormigón, se colocaron 65 metros cuadrados de cerámica, se sustituyeron aberturas, se renovó completamente el sistema eléctrico conforme a las normas de UTE y se incorporó red de datos. Además, se instaló una cocina equipada, nuevos sistemas sanitarios, se pintaron las instalaciones y se colocó un sistema de aire acondicionado.

El proyecto fue liderado por el agente arquitecto Leonardo Peyronel, acompañado por el subcomisario Pedro Nasser y un equipo de diez policías especializados en diferentes oficios, quienes trabajaron durante tres meses desde el inicio de la obra, el 2 de mayo.

La figura de Guarteche, referente institucional

Durante el acto, el jefe de Policía de Colonia, comisario general (R) Paulo Costa, subrayó el profundo simbolismo de la ceremonia: “Hoy no solo recuperamos un espacio físico indispensable para la operativa antidrogas, sino que honramos a uno de los mejores policías que ha tenido esta institución”.

Costa destacó las cualidades humanas y profesionales de Guarteche, a quien definió como “un hombre bueno, generoso, valiente, inteligente y profundamente comprometido con su tarea”. Recordó su paso por la Brigada Antidrogas —que luego dio origen a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas— y su designación en 2010 como director de la Policía Nacional.

En su discurso, el jefe de Policía citó dos pensamientos que definieron la visión institucional de Guarteche. El primero, sobre la corrupción: “La corrupción es una tragedia personal, una vergüenza familiar y un golpe a la confianza institucional; es todo a la vez”. El segundo, sobre las raíces sociales del delito: “El crimen organizado y la criminalidad común históricamente se han involucrado en actividades lucrativas para satisfacer demandas que sectores de la sociedad están dispuestos a pagar”.

Reconocimiento desde el Ministerio del Interior

En declaraciones a la prensa, la subsecretaria Valverde recordó con afecto a Guarteche no solo como referente profesional, sino como alguien que impulsó la integración y liderazgo civil dentro del Ministerio. “Vine como alguien que quiso mucho a Julio Guarteche. Fue muy generoso con su conocimiento y con su capacidad de liderazgo. En mi día a día, llevo adelante la gestión con el faro y la luz de don Julio”, expresó.

Con la renovación de la sede y la designación simbólica de su nombre, el Ministerio del Interior y la Policía de Colonia consolidan un espacio operativo clave en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que rinden homenaje a una figura que marcó un antes y un después en la conducción policial del país.