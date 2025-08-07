COLONIA DEL SACRAMENTO — El rector recientemente electo de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, visitará este miércoles 13 de agosto el departamento de Colonia para mantener un encuentro institucional con el intendente Guillermo A. Rodríguez.

La reunión tendrá lugar en el Palacio de Gobierno Departamental y contará también con la presencia del presidente de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI), Rodney Colina, así como de los representantes nacionales por el departamento.

Fortalecer la presencia universitaria en el interior

Esta visita se enmarca en una serie de acciones orientadas a profundizar la descentralización de la enseñanza superior y a reforzar la articulación entre la universidad pública y los gobiernos departamentales.

Entre los temas previstos en la agenda figuran la ampliación de la oferta educativa en el interior del país, el desarrollo de infraestructura universitaria en Colonia y la cooperación con otros niveles del sistema educativo.

Diálogo interinstitucional con mirada estratégica

La participación de los legisladores colonienses subraya la importancia del trabajo conjunto para promover nuevas oportunidades de formación y desarrollo para la población del departamento.

Cancela, que inicia su mandato al frente de la principal casa de estudios del país, llega acompañado por Rodney Colina, referente en el impulso de políticas universitarias fuera de Montevideo a través de la CCI.