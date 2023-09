PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Se conoció el último Monitor de Actividad Turística realizado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y titulado “El turismo como motor de desarrollo económico y social del Uruguay”.

Entre sus principales conclusiones se destaca que los visitantes ya superan niveles prepandemia pero el gasto sigue por debajo, y más si se mide en pesos constantes, lo que afecta la rentabilidad. En el primer semestre de 2023, los visitantes extranjeros dejaron $ 56 millones en Uruguay, 23% por debajo de 2019, último año prepandemia.

Por su parte, los gastos de uruguayos en el exterior alcanzaron niveles máximos: US$ 950 millones. Por su parte, el turismo receptivo implicó ingresos por US$ 903 millones, siendo 2023 el primer año con saldo neto turístico negativo desde 2015 (- US$ 47 millones).

Desde Ceres también se entiende que el Uruguay es un reconocido destino sostenible, pero tiene espacio para mejorar. Hoy se tiene poca inversión sostenible y bajo nivel de créditos. Hay una oportunidad en impulsar Turismo MICE, con creación de nuevo Centro de Convenciones.

Por otro lado, como Uruguay es caro hay que buscar hacerlo competitivo. Se debe seguir buscando mejorar conectividad regional y abaratar vuelos para diversificar la demanda, y equiparar tratamiento impositivo como actividad exportadora.

El informe también concluye que es inteligente impulsar el turismo, generador de empleo de calidad y con alto impacto a nivel de actividad. A su vez, es clave profundizar plataforma que centralice datos, dependiente de organismos públicos, para una mejor toma de decisiones.