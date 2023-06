A la ciudadanía del Departamento de Colonia:

Quiero a través de esta Rendición de Cuentas dar a conocer mi actuación en la Junta Departamental de Colonia y expresar mi agradecimiento a las personas que confiaron en mí y a los compañeros Ediles que me apoyaron e hicieron posible la presentación y concreción de 42 proyectos y de 52 iniciativas en mi tarea legislativa.

Hace treinta meses asumí un fuerte compromiso con el Gobierno Departamental y con la ciudadanía de aportar propuestas e iniciativas que incidieran en mejorar los servicios y la calidad de vida de todos los colonienses. Creo que es un derecho de la gente y digamos una cuestión de orden el que la ciudadanía sepa qué es lo que se está haciendo en la Junta Departamental, por qué se hace y para qué.

Por lo antes expuesto considero de mucha importancia el promover la rendición de lo actuado ante nuestra sociedad que muestra un estilo de actuar o proceder y es como dije antes una cuestión de orden el rendir cuentas porque de alguna manera muestra el nivel de compromiso que tenemos con la tarea para la cual fuimos elegidos.

La presente Rendición de Cuentas es el resultado del trabajo e investigación realizado entre diciembre del 2020 y 15 de Junio de 2023 en el marco de mi actuación como Edil Departamental y pretende impulsar la cultura de la Rendición de Cuentas y la Transparencia entre los actores políticos y la ciudadanía que tiene derecho a saber y a estar informada.

También quiero informar a todos de mi alejamiento de la lista 28904 y mi renuncia como Edil Departamental por el que fui electo.

Gracias a Todos y un fuerte abrazo!!

Carlos Puche

Pueden acceder a la totalidad de los proyectos a través del links

PROYECTOS

EXPEDIENTE Nº 171/2020 – Proyecto de decreto sobre prohibición y control del uso y venta de pirotecnia con sonido.

EXPEDIENTE Nº 191/2020 – Proyecto de decreto por el que se adicionan al Reglamento Interno de la Junta Departamental de Colonia, numerales en el capítulo II, sección C, artículo 15 sobre régimen de trabajo; y modificaciones en el capítulo XIII, sección B, artículo 183 sobre comisiones permanentes.

EXPEDIENTE Nº 192/2020 – Proyecto de decreto por el que se regula el empleo y la colocación de publicidad o propaganda política durante el proceso electoral, en la vía pública y los espacios públicos del Departamento.

EXPEDIENTE Nº 2021-83-2-0058 – Proyecto de decreto por el que se designa con el nombre de Coronel Ingeniero Carmelo Cabrera, a un camino vecinal rural que nace en el Cerro de Carmelo en el padrón N° 24390, entre padrones rurales Nos. 5795 y 5796 pasando por paraje Colonia Arrúe, San Roque, Sarandí de Campana y paraje de Campana finalizando en ruta N° 55.

EXPEDIENTE Nº 2021-83-2-0247 – Proyecto de decreto por el que se designa con el nombre de Plazoleta de la Salud, al espacio público padrón N° 2115 según se detalla, de la ciudad de Carmelo.

EXPEDIENTE Nº 2021-83-2-0276 – Proyecto de resolución por el que se encarga la realización de un estudio de factibilidad para la creación de una Red de acopio de aceites vegetales usados.

EXPEDIENTE Nº 2021-83-2-0277 – Proyecto de resolución por el que se encarga la realización de un estudio de factibilidad para la creación de un sistema de recolección y almacenamiento de neumáticos y cámaras fuera de uso.

EXPEDIENTE Nº 2021-83-2-0278 – Proyecto de resolución por el que se encarga la realización de un estudio de factibilidad para la creación de un Centro de acopio de lubricantes, aceites usados y sus derivados de origen mineral

EXPEDIENTE Nº 2021-83-2-0279 – Proyecto de resolución por el que se encarga la realización de un estudio de factibilidad para la creación de un Centro de acopio transitorio de envases de agroquímicos

EXPEDIENTE Nº 2022-83-2-0135 – Proyecto de decreto por el que se modifica la ordenanza sobre instalación, construcción y mantenimiento de depósitos de chatarras y materiales en desuso.

EXPEDIENTE Nº 2022-83-2-0156 – Proyecto de decreto por el que se designa con el nombre de José Batlle y Ordóñez, a un tramo innominado que nace entre los padrones Nos. 5392, 6484 y 22746 hasta la intersección con el Arroyo de las Vacas, de la ciudad de Carmelo.

EXPEDIENTE Nº 2022-83-2-0157 – Proyecto de decreto por el que se designa con el nombre de Brigadier General Manuel Oribe y Viana al tramo innominado de calle que nace entre los padrones suburbanos Nos. 6477 y 6499 y que se dirige hacia el Sur hasta los padrones Nos. 5392, 6484 y 22746 de la ciudad de Carmelo.

EXPEDIENTE Nº 2022-83-2-0171 – Proyecto de decreto por el que se reglamenta la actividad comercial de delivery en el departamento.

EXPEDIENTE Nº 2022-83-2-0172 – Proyecto de resolución por el que se encarga al Ejecutivo Departamental, el estudio de factibilidad para la creación de una Planta de Compostaje en el departamento.

EXPEDIENTE Nº 2022-83-2-0173 – Proyecto de decreto por el que se modifica la Ordenanza sobre Ferias Vecinales del año 2003.

EXPEDIENTE Nº 2022-83-2-0174 – Proyecto de resolución por el que se encarga al Ejecutivo Departamental, el estudio de factibilidad para la creación de una Red o Centros de Acopio de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) en el departamento.

EXPEDIENTE Nº 2022-83-2-0175 – Proyecto de decreto por el que se designa con el nombre de Ramón Pascasio Báez Mena, a una calle innominada de esta ciudad, que nace en ruta N° 1 Brigadier General Manuel Oribe, y a la circunvalación y el pasaje inferior por debajo de dicha ruta, finalizando en calle Enzo Vidal Hernández del barrio El General.

EXPEDIENTE Nº 2022-83-2-0183 – Proyecto de decreto por el que se designa con el nombre de Jerónimo Escobar y Gutiérrez, a un tramo innominado que nace en Avenida Dr. Eduardo Irastorza hasta la intersección con el Río de la Plata, entre los padrones Nos. 20.465 y 6.098, de la ciudad de Carmelo.

EXPEDIENTE Nº 2022-83-2-0184 – Proyecto de decreto por el que se designa con el nombre de Alcalde José Sebastián Quiñones, a un tramo innominado de calle que nace en Avenida Dr. Eduardo Irastorza entre los padrones Nos. 6.424 y 6.047 y se dirige al Sur hasta la intersección con el Río de la Plata, de la ciudad de Carmelo.

EXPEDIENTE Nº 2022-83-2-0277 – Proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan artículos a la Ordenanza sobre Tenencia Responsable de Animales

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0067 – Proyecto de decreto por el que se designa con el nombre de Plazoleta del Leonismo Dr. Eduardo Landini, al espacio público ubicado en el padrón N° 3233 de la manzana N° 386, según se detalla, de la ciudad de Carmelo.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0088 – Proyecto de decreto por el que se designa con el nombre de Dr. Eduardo Emilio Bonora, al tramo innominado que nace al oeste en camino vecinal entre los padrones rurales Nos. 5914 y 4656 y se dirige al Este hasta la intersección con calle Ingeniero Químico Dante Irurtia de la ciudad de Carmelo

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0089 – Proyecto de decreto por el que se designa con el nombre de General Julián Laguna, al camino vecinal innominado que nace al oeste en camino vecinal Ingeniero Carmelo Cabrera y se dirige al este hasta la intersección con ruta N° 21.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0090 – Proyecto de decreto tendiente a designar con el nombre de Plácido Laguna, al tramo innominado entre calle Ingeniero Químico Dante Irurtia y camino Las Tunas de la ciudad de Carmelo

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0116 – Proyecto de resolución por el que se insta al gobierno departamental a crear una Red Patrimonial de Cementerios en el departamento, con el propósito de promover el reconocimiento, valoración, difusión y preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial, de los sitios, monumentos, conjuntos y elementos de carácter funerario, usos, costumbres y manifestaciones culturales presentes en estos espacios de representación frente a la vida y la muerte, etc.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0117 – Proyecto de resolución referido a la creación de Estaciones o Centros de Acopio de Vidrio en el departamento.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0131 – Proyecto de decreto por el que se designa con el nombre de Sebastián Gaboto, a un tramo de la calle innominada que nace en ruta N° 21, entre el padrón suburbano N° 5392 de Carmelo y el padrón rural N° 22746 y que se dirige hacia el Sur hasta la intersección con el Río de La Plata según se detalla.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0143 – Proyecto de resolución tendiente al estudio y protección ambiental de la cuenca del Río Rosario, mediante medidas cautelares, promoción de un plan de gestión ambiental de la misma, etc.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0144 – Proyecto de resolución tendiente al estudio y protección ambiental de la cuenca del Río San Juan, mediante declaración de zona sensible, suspensión de nuevos emprendimientos de engorde de ganado a corral u otras prácticas, etc.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0145 – Proyecto de resolución tendiente al estudio y protección ambiental de la cuenca del Arroyo de Las Vacas, mediante declaración de zona sensible, suspensión de nuevos emprendimientos de engorde de ganado a corral u otras prácticas, etc.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0146 – Proyecto de resolución tendiente al estudio y protección ambiental de la cuenca del Arroyo Víboras, mediante declaración de zona sensible, suspensión de nuevos emprendimientos de engorde de ganado a corral U otras prácticas, etc.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0147 – Proyecto de resolución tendiente a la protección ambiental de la Isla Timoteo Domínguez y a la creación de una Reserva Natural Departamental en el departamento.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0148 – Proyecto de resolución tendiente a la colocación de una escultura sobre monolito de piedra y placa de bronce que evoque y reconozca a los primeros pobladores y la fundación del Fortín y Puerto de San Lázaro en Carmelo.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0149 – Proyecto de resolución a sugerir a la Oficina de Género y Generaciones de la Intendencia de Colonia, políticas específicas dirigidas al adulto mayor con el objetivo de contribuir a una vejez con dignidad, autonomía, libertad, etc.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0171 – Proyecto de resolución por el que se insta al Ejecutivo Departamental a dar un marco legal al sistema de cámaras de video vigilancia que asegure seguridad a sus ciudadanos y brinde protección a los bienes e infraestructuras públicas; lleve adelante programas de seguridad ciudadana y control del tránsito bajo la consigna de “Espacios Seguros”, etc.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0172 – Proyecto de resolución por el que se insta al Gobierno Departamental, a liderar una estrategia regional impulsando la actividad vitivinícola de la zona Calera de las Huérfanas y Colonia Arrúe como una región con historia propia, etc.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0173 – Proyecto de resolución por el que se sugiere al Ejecutivo Departamental, la ampliación de tareas y funciones del actual Inspector de Higiene, transformándolo en un Inspector Comunitario Municipal, para el control de la aplicación de las ordenanzas vigentes, etc.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0174 – Proyecto de resolución tendiente a la promoción de planes departamentales de Igualdad de Género bajo la consigna “Para una vida libre de Violencia basada en Género”, etc.

EXPEDIENTE Nº 2023-83-2-0175 – Proyecto de resolución tendiente a la creación de la Comisión Departamental de Patrimonio de Colonia con la finalidad de preservar, valorizar y difundir el acervo cultural, artístico, histórico, natural y antropológico en el departamento.

PROYECTO de políticas de generaciones que busca ampliar derechos, intervenir y mejorar las condiciones de vida de los niños y adolescentes.

PROYECTO sobre Gestión Integral de Residuos y Estaciones de Transferencia para mejorar la Higiene, Limpieza y protección Ambiental en el Departamento de Colonia. PROYECTO de Policlínicas Móviles Departamentales de Salud y la aplicación del Programa Nacional de Medicina Rural en el Departamento de Colonia.

INICIATIVAS



2021

10/08/2021 – SESIÓN ORDINARIA

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, que estudie la viabilidad de incluir en el Programa Vial Departamental (PVD), el asfaltado del camino rural que une la ciudad de Carmelo con paraje Colonia Arrúe.

REQUERIR del Ministerio de Economía y Finanzas, la búsqueda de mecanismos que permitan corregir la actual situación de desigualdad existente en el cobro del Impuesto de Primaria, en algunas ciudades del Departamento de Colonia.

HACER LLEGAR su planteo al Ejecutivo Departamental y por su intermedio al Municipio de Carmelo, y a la comisión de Turismo y Asuntos Económicos, tendiente a la adquisición del exedificio del MGAP, ubicado en la manzana 179, padrón N° 2014, de la ciudad de Carmelo, abandonado hace décadas, con la finalidad de crear un Centro BIT y un Espacio Multifuncional en el Puerto de Carmelo.

HACER LLEGAR su planteo al Ejecutivo Departamental y por su intermedio al Municipio de Carmelo, y a la comisión de Turismo y Asuntos Económicos, tendiente a que se realicen las gestiones pertinentes ante Obras Sanitarias del Estado (OSE), para la suscripción de un convenio de cooperación que permita la afectación de uso compartido del tanque con mirador existente en la manzana 81, padrón N° 796, de la ciudad de Carmelo, con fines de interés turístico y desarrollo social.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, información sobre los convenios realizados y existentes entre la Intendencia de Colonia, Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI) para la reinserción de las personas privadas de libertad.

15/10/2021 – SESIÓN ORDINARIA

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, gestione ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la construcción de una rotonda en ruta N° 21 en el acceso al Balneario Zagarzazú.

SUGERIR al señor Intendente de Colonia, se designe de Interés Turístico Departamental por su valor histórico y patrimonial, a la antigua Cruz de las Misiones y su pedestal de la ciudad de Carmelo, se los integre al circuito turístico de Colonia, y se realicen otras mejoras que se detallan.

SUGERIR al señor Intendente de Colonia, declare de Interés Turístico Departamental por su valor patrimonial, histórico y arquitectónico, al puente Colorado ubicado en la zona que une Carmelo con Colonia Arrúe y se lo integre al circuito turístico de Colonia.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, la remodelación, reacondicionamiento y embellecimiento de la plazoleta ubicada en el acceso oeste de Carmelo, sobre avenida Italia, entre las avenidas Ansina y José Artigas.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, gestione ante ANTEL, mejore la conexión a internet en zona de escuela N° 82 y viviendas del barrio El General.

05/11/2021 – SESIÓN ORDINARIA

REQUERIR del Ejecutivo Departamental gestione ante el Ministerio de Ambiente la realización de cursos para promotores, educadores ambientales y gestores de residuos.

SUGERIR al señor intendente de Colonia, realice gestiones a través de los Ministerios competentes, con los Organismos internacionales de Cooperación Técnica que cooperan con países, para mejorar la implementación de programas nacionales y locales en temas medio ambientales.

SOLICITAR al Ejecutivo Departamental realice campañas de concientización sobre reciclables y su correcta gestión para fortalecer la gestión social del sistema de reciclado.

SOLICITAR al Ejecutivo Departamental gestione ante el MTOP la poda de árboles de gran porte existentes en el tramo de la ruta N° 21, entre el acceso a balneario Zagarzazú y el puente Castell.

SOLICITAR al Ejecutivo Departamental gestione ante la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP la limpieza de las banquinas del Ramal 97 en el tramo desde puente La Picada Albertano hasta Polancos.

25/11/2021 – SESIÓN ORDINARIA

SOLICITAR al Ejecutivo Departamental, se estudie la instalación de dos semáforos en los accesos al puente Carmelo para ordenar el tránsito de ingreso y salida.

SOLICITAR al Ejecutivo Departamental, la instalación de cartelería ilustrativa en el cantero central de Plaza Independencia de la ciudad de Carmelo.

SOLICITAR al Ejecutivo Departamental, la realización de una campaña contra el abuso y violencia física o psicológica que sufren los adultos mayores.

SOLICITAR al Ejecutivo Departamental, se requiera a los propietarios de predios privados que tengan canteras de arena o piedra, de fácil acceso al uso público, la colocación de cartelería indicativa de los peligros de bañarse en las mismas.

SOLICITAR al Ejecutivo Departamental, instar a la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, de la forma que detalla.

08/12/2021 – SESIÓN ORDINARIA

SUGERIR al señor Intendente de Colonia, se declare de Interés Departamental la actividad de la Industria Harinera en el Departamento de Colonia.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, la realización de eventos artísticos en los barrios para acercar la cultura a la gente.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, la elaboración de un programa de recuperación e iluminación de fachadas mediante un proyecto conjunto de las Direcciones de Arquitectura y de Electrotecnia.

2022

31/01/2022 – SESIÓN ORDINARIA

SOLICITAR al Ejecutivo Departamental coordine acciones con el Ministerio de Turismo, para lograr el apoyo y difusión del “Pueblo de Víboras” como lugar histórico dentro del Circuito Turístico Departamental.

SOLICITAR al Ejecutivo Departamental coordine con el Área de Descentralización y Cohesión Social de OPP para gestionar ante OSE, la cesión en comodato del edificio ubicado en el padrón N° 2542 de la manzana 336 de la ciudad de Carmelo, a fin de que sea utilizado como oficina del Registro Civil.

SOLICITAR al Ejecutivo Departamental la colocación de cartelería informativa entre las ciudades de Carmelo y Nueva Palmira, que destaque al puente Castells como el primer peaje existente en el país.

SUGERIR al Ejecutivo Departamental realice el fomento, capacitación y formación de personal para actuar como agente forestal.

SOLICITAR al Ejecutivo Departamental realice el estudio y planificación para el ensanche de la avenida Neptuno en el Balneario Zagarzazú de Carmelo, desde ruta N° 21 hasta rambla costanera Río de la Plata.

29/04/2022 – SESIÓN ORDINARIA

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, estudie la viabilidad de cambiar el diseño del distribuidor vehicular existente en avenida Rodó esquina Blandengues de la ciudad de Carmelo.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, evalúe la instalación de cámaras de video vigilancia en las principales avenidas y calles de las ciudades que no cuentan con ellas, para ejecutar acciones de vigilancia del tránsito de vehículos, y la seguridad de los peatones.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, realice gestiones ante el MTOP, para la instalación de nuevas luminarias en la escollera Sur del acceso al puerto deportivo de Carmelo.

SUGERIR al Ejecutivo Departamental, la creación de una Escuela de Gobernanza, en coordinación con la Junta Departamental, para capacitar y crear valor en sus funcionarios y legisladores, según detalla.

24/06/2022 – SESIÓN ORDINARIA

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, la colocación de cartelería informativa y educativa con una guía de pesca deportiva, en el acceso a la escollera Sur ubicada en el Río de la Plata de la ciudad de Carmelo, y en los demás sitios de pesca del departamento que no cuenten con la misma.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, la restauración de la cartelería informativa referente a la batalla de San Pedro, ubicada en ruta N° 21.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, se realicen gestiones para lograr un acuerdo de trabajo y cooperación con el departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades y el arqueólogo Dr. José López Mazz, para la localización del puerto y fortín de San Lázaro en la zona próxima a la actual ciudad de Carmelo; y REMITIR copia de sus palabras al Municipio de Carmelo.

ENCOMENDAR a la comisión de Cultura, Deportes y Juventud, el estudio del tema tendiente a la colocación, en nombre de esta Junta Departamental, de una placa recordatoria por cumplirse el 20 de julio de 2022, los 200 años en que el general Carlos Federico Lecor, comunicara de forma oficial al Cabildo, el cambio de nombre de Pueblo de las Vacas por la denominación de pueblo de El Carmelo y Puerto del Vacas.

22/07/2022 – SESIÓN ORDINARIA

REQUERIR del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la División de Protección Agrícola, ejecutora de los programas de protección y vigilancia fitosanitaria en los cultivos a nivel nacional, maximice los controles en el manejo de agroquímicos al permitirse que se realice de forma voluntaria y no obligatoria.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, realice un control sanitario de las palmeras en todos los paseos públicos, plazas y parques del departamento, a fin de poder elaborar un correcto estudio y planificación para un tratamiento preventivo, ante la llegada del gorgojo rojo.

REQUERIR de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Transporte y Obras Públicas, coordinen la realización en conjunto de inspecciones y tratamiento sanitario, de las palmeras ubicadas en la Ruta N° 1, entre kms. 165 y 174, para evitar la propagación del gorgojo rojo.

REQUERIR de la Administración Nacional de Puertos la colocación de bancos en la escollera sur del Río de la Plata de la ciudad de Carmelo.

19/08/2022 – SESIÓN ORDINARIA

REQUERIR del Ejecutivo Departamental y por su intermedio al Municipio de Carmelo, un mayor control del punto verde ubicado en el viejo basurero en dicha ciudad, y la colocación de cartelería informativa en el acceso del predio, indicando lo que se puede llevar para educar a los vecinos.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental, realice las gestiones con el Municipio de Carmelo, para la puesta en marcha y apertura de las oficinas de la Subdirección de Tránsito y de la nueva pista de tránsito para realizar las pruebas prácticas para sacar la licencia de conducir, ubicada en los barracones del barrio Lomas.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental coordine con los Municipios, para que se priorice la colocación de contenedores con la autorización voluntaria de los vecinos frentistas, en las ciudades del departamento.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental la colocación de cartelería en las estaciones saludables ubicadas en los diferentes espacios públicos y deportivos que la Intendencia de Colonia tiene en el departamento, con instructivo sobre el uso correcto del equipamiento, etc.

2023

31/01/2023 – SESIÓN ORDINARIA

REQUERIR del Ejecutivo Departamental estudie la viabilidad de colocar un cartel de PARE entre las calles Treinta y Tres y Carmen de la ciudad de Carmelo, atento al volumen de tránsito que circula en dicha zona y su peligrosidad.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental tenga a bien dar en custodia a la Comisión Departamental de Fútbol Infantil de Colonia, ciento treinta tachos de residuos de plástico para ser colocados en los predios deportivos de los clubes afiliados, con el objetivo de crear una red de residuos reciclables en las diferentes localidades del departamento; sugiriéndole realice convenios de cooperación con grandes empresas para ayudar a obtener los mismos.

SUGERIR al Ejecutivo Departamental se señalice la preferencia de paso con un cartel de CEDA EL PASO, en los cruces de la intersección de las calles Las Tunas y Leandro Gómez, en la zona norte de la ciudad de Carmelo.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental la extensión del trazado del camino que se extiende desde el kilómetro 250,700 de ruta N° 21, entre los padrones suburbanos Nos. 5392 y 22746 de la ciudad de Carmelo, hasta la intersección al Sur con continuación rambla del Éxodo, a efectos de generar un nuevo acceso a dicha ciudad.

05/05/2023 – SESIÓN ORDINARIA

REQUERIR del Ejecutivo Departamental la colocación de cartelería ilustrativa que identifique a Colonia Arrúe según especifica, en el camino vecinal Carmelo Cabrera.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental realice un relevo de la infraestructura vial a fin de generar un tránsito seguro en torno a los centros de estudios del departamento.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental se disponga la señalización y preservación del mojón de granito ubicado en camino vecinal Carmelo Cabrera que marca el límite de la antigua estancia de Los Leiva con el fraccionamiento que dio lugar a la creación de Colonia Arrúe.

REQUERIR del Ejecutivo Departamental aumente los controles de la seguridad vial infantil, verificando la utilización en forma correcta del Sistema de Retención Infantil (SRI).