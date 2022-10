PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El sábado 22 se realizó en Hotel “El Mirador” el cierre de campaña de cara a las elecciones de jóvenes del Partido Nacional por parte de “Los jóvenes de la 12”.

En el acto de cierre se hicieron presentes el Presidente de la Juventud del Partido Nacional, Armando Castaingdebat, el Secretario de Presidencia y líder nacional de Aire Fresco, Álvaro Delgado, y el candidato joven de Aire Fresco Montevideo, Tomas Casaretto, al mismo tiempo que se contó con la presencia del líder de la lista 12, Ricardo Planchon.

Castaingdebat destacó la movilización de los jóvenes del Partido Nacional que se está llevando adelante en todo el país al mismo tiempo que señaló que hace cinco años cuando se elegía la presidencia de la juventud construyendo los acuerdos necesarios, “buscando apoyos encontré en el grupo de la lista 12, en la persona de Facundo Maffoni, uno de los responsables de que yo esté parado hoy aquí; así que le quiero agradecer a los jóvenes de la 12.”

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La coloniense Virginia Graneri, integrante del equipo de la lista 12, destacó la importancia de la salud mental como prioridad nacional; al mismo tiempo que el carmelitano, Faustino Narbaiz, enfatizó en la problemática ambiental señalando que “Tenemos que pensar a la producción junto al cuidado del ambiente, juntos serán el motor de desarrollo del modelo uruguayo.”

El joven neohelvetico Matias Calvette comentó la agenda de propuestas de los jóvenes de la 12 haciendo énfasis en las oportunidades educativas destacando que es necesario que “Formemos las generaciones del presente para adaptarse a un mundo cambiante, tengamos en cuenta que educación sin costo de matrícula no significa acceso para todos. Igualemos en oportunidades, el momento es ahora.” Haciendo especial énfasis en la posibilidad de carreras universitarias virtuales como posibilidades de acceso.

Sabrina Rodríguez, coloniense e integrante de la lista 12, destacó la propuesta de oportunidades laborales que lleva adelante la agrupación destacando su esencia en la frase: “Al emprendedor hay que apoyarlo, guiarlo y darle facilidades; al trabajador formarlo, capacitarlo y dotarlo de oportunidades. El Uruguay se construye con todos.”

El ombuense Juan Ignacio Techeira, candidato departamental, resaltó la tolerancia y respeto con la que se ha llevado adelante la campaña electoral. Al mismo tiempo que señaló “Si hay ideas de otros grupos que valen la pena acompañarlas y apoyarlas debemos trabajar, debatir, compartir y tender puentes para acompañarnos todo el tiempo para construir el departamento que queremos”.

El candidato nacional y carmelitano, Facundo Maffoni, pidió “… la confianza no para mí (Facundo Maffoni), no para Sabrina, no para Victoria, no para Faustino y ni para Juan Ignacio; para un equipo que está comprometido con el Departamento de Colonia y que lo va a seguir estando”; también destacó la impronta política de la agrupación señalando que “Mañana, el 29, el 30 y 1 vamos a estar todos recorriendo el departamento, como hacemos siempre, en silencio. Tal vez con pocas fotos, pero trabajando con la gente codo a codo y creo que ese es el valor fundamental que tenemos como herramienta política.”

Tomas Casaretto, candidato de Aire Fresco Montevideo y uno de los principales referentes juveniles del sector liderado por Alvaro Delgado, destacó que “Una forma de hacer política que le ha abierto las puertas a los jóvenes de Colonia; y eso se ve en las propuestas que estaban planteando hoy, se ve en una juventud que armó un jingle para esta campaña de jóvenes, se ve en #laDOCEneta que está afuera y es única en el país. Son pequeñas cosas, pequeñas actitudes que hacen la diferencia e incentivan a los jóvenes.”

El líder de la Lista 12, Ricardo Planchon, destacó al equipo de los jóvenes de la 12, “En este equipo hay energía, se habrán dado cuenta en la campaña electoral que han llevado adelante. Hay un equipo de jóvenes emprendedores con compromiso social para los futuros años que vienen en este departamento de Colonia” afirmó Planchon.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Al hacer uso de la palabra Delgado destacó el trabajo que lleva adelante la lista 12 con elogios hacia la misma, «Acá hubieron gurises que hablaron de diferentes temas, pero además de diferentes localidades, que es una característica de la lista 12. En departamentos como Colonia, es muy difícil, pasa algo similar en Canelones, que haya listas que sean muy globales. Generalmente son listas que tienen el arraigo en una localidad, en una zona. Quizá por la antigüedad, quizá por el perfil, quizá por la forma que la 12 siempre se relaciona con la gente de Colonia es una lista transversal en todo el departamento. A cualquier localidad que vaya del Departamento de Colonia, rural o urbana, siempre va a haber alguien de la doce; con recuerdos, con compromiso, pero sobre todo detrás de un problema siempre hay un militante de la lista doce para dar una mano”.