El Movimiento de Participación Popular (MPP) de Colonia, sector integrante del Frente Amplio, realizó un homenaje a los militantes fallecidos en los últimos años. De la actividad participaron José Mujica y Lucía Topolansky, referentes nacionales del sector.

El acto de recuerdo de los militantes Conrado Rosendo, Amado Curbelo, Milton “Flaco” Paredes, Rubén “Hermanacho” Banchero, Abel Vanni, Roberto Larrama y Marta Pacheco fue organizado por los integrantes del MPP con el fin de “recuperar la memoria colectiva y mantener presente a compañeros y compañeras que han construido nuestra organización desde los orígenes” dijo Mónica Rivero, integrante del Ejecutivo Departamental del sector.

A su vez, también se reconoció la trayectoria militante de dirigentes como Alberto Laguna, Mario Perrachón y Juan Carlos Arellano y de cientos de militantes anónimos que forman parte del proyecto político.

El Diputado Nicolás Viera fundamentó la iniciativa diciendo que “lo que sentimos desde el MPP es que es muy importante la tarea que realizamos constantemente pero la militancia política también es amor; es dedicación a las causas que creemos justas desde el vínculo y el andar juntos” al tiempo que saludó la “visita sorpresa de Pepe y Lucía” y les agradeció por la compañía.

La ex Vicepresidenta Lucía Topolansky, tuvo palabras de emoción por la iniciativa: “es una idea muy buena construir y guardar la memoria… porque sino nos imponen otro relato y este es un momento que hay novedosos relatos por todos lados. Se puede hacer así, como un gran puzle que se va sumando el pedacito de memoria de cada uno”.

Por su parte, el líder del sector José “Pepe” Mujica dijo que “es una idea que hay que repicarla porque todo lo que es progreso social, institucional, político en una sociedad es el fruto del esfuerzo de generaciones de militantes”.

“Los militantes son como la levadura para el pan, no hay pan sin levadura. No hay transformaciones sociales si no hay militantes porque son los que encienden la luz para que la fuerza del pueblo pueda incidir y torcer el rumbo” siguió Mujica.

Finalmente, aconsejó “gastar un poco de energía y tiempo de nuestra vida atrás de la lucha por mejorar la sociedad. Siempre vamos a soñar más de lo que podemos lograr pero cada escalón de progreso es consecuencia de que hubo gente que gastó tiempo de su vida en esa lucha”.