Por Estael Sias

La proyección de MetSul Meteorologia es que el ciclón actuará durante todo este jueves en la provincia de Buenos Aires.

Al final del día, la tendencia es que el centro del sistema esté sobre la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana.

Al inicio del viernes, la zona de baja presión estará sobre la desembocadura del Río de la Plata e inmediatamente al sur de los departamentos de Montevideo y Maldonado.

A última hora del viernes, el centro del ciclón estará sobre el Océano Atlántico, al este de la provincia de Buenos Aires, alejándose del continente con una presión central mínima proyectada de 996 hPa.

Así, este sistema no se profundizará mucho en las próximas 48 horas y no presentará una gran variación en la presión atmosférica, lo que hace que no sea intenso.

Aun así, dejará el tiempo ventoso con rachas en la provincia de Buenos Aires y en parte de Uruguay, trayendo inestabilidad por la circulación de la espiral de nubes que provoca lluvias y lloviznas.

MetSul