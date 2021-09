Se realizó este fin de semana, en la ciudad de Colonia, un encuentro del Partido Colorado en el marco de la reunión de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, donde participó el Referente Colorado Dr. Andrés Ojeda y curules de todo el país.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En este ámbito el dirigente colorado y abogado penalista Andrés Ojeda brindó una charla sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Ojeda aclaró que de los 135 artículos que se buscan derogar existen dos bloques: uno referido a educación y otro a seguridad. Aunque remarcó que este último es el más “picante” en lo que hace a la difusión pública.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El dirigente colorado dijo que desde lo político lo más importante es la defensa de la LUC y que los ediles tienen un contacto directo con los vecinos que debe ser potenciado con “elementos de sobra para destacar la LUC desmintiendo los disparates que se dicen”.

Sobre esto, el abogado refutó dichos del Senador frenteamplista Mario Bergara sobre “gatillo fácil” no sólo en el ámbito policial sino también de los ciudadanos.

Ojeda dijo que “es un verdadero disparate. No sé por qué está tan ensañado el Senador Bergara con los policías, no me lo explico, tiene un ensañamiento específico con los policías. Ya es la segunda o tercera declaración flagrantemente anti policía que le veo y me preocupa mucho. En este caso lo que acaba de decir es un disparate jurídico, ahí le falta seguramente un trasfondo de derecho penal”

Asimismo aclaró que la legítima defensa, como tal, no cambió en lo que hace a sus requisitos, siendo los que ya existían pero que se le agregaron cuestiones que tenían que ver con los lugares donde se presume legítima defensa, concluyó.