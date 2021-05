El Dr. Carlos Moreira calificó el dictamen de la Fiscal Eliana Travers como «muy buen fundado» y señalando que es el cuarto dictamen que lo absuelve de toda responsabilidad.

Moreira repasó las circunstancias de este caso explicando que se trató de una denuncia de un grupo de ediles frenteamplistas que la realizaron una semana antes del acto eleccionario departamental.

«Ya la gente me había dado la razón cuando obtuvimos una victoria muy holgada», Moreira denunció que se trató de «una maniobra política. No tenía fundamento alguno ni elementos nuevos, como lo dice el propio dictamen. Yo me siento muy tranquilo. Mi proceder ha sido correcto, en el margen de todos los límites que impone la ley y los principios éticos. Tengo la satisfacción que se me dio la razón», comentó.

«La justicia actuó y lo hizo bien y tenemos la absoluta tranquilidad de haber actuado con honestidad y aferrados a los principios de la ética», destacó Moreira.