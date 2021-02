PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Desde el 21 de diciembre la Armada Nacional a través de Prefectura, Infantería de Marina y Aviación Naval, ha realizado 948 operativos de disuasión para evitar o disolver aglomeraciones en las costas de todo el país, a afectos de prevenir focos de contagios del Covid-19. El ministro de Defensa Nacional Javier García, destacó el profesionalismo de los efectivos que han cumplido con la tarea y la eficacia de la medida.

En una rueda de prensa, el ministro García indicó que “desde el momento que se aprobó la ley que limitó las aglomeraciones, se realizaron 948 operativos y se ha tomado contacto, en estos 948 operativos, si uno suma la cantidad de gente, con miles de uruguayos. Muchos de ellos, muy jóvenes, otros de otras edades pero con muchos uruguayos, y uno puede decir a este minuto que no ha habido un sólo hecho que lamentar, ni un solo episodio de violencia. Eso habla de la profesionalidad, del humanismo en la misión que se cumple y del enorme poder de llevar adelante una misión, sabiendo que el que está del otro lado es un compatriota que no puede estar haciendo lo que está haciendo, pero se debe tratar con esa profesionalidad que han tenido. Y la verdad que casi mil operativos, se ha logrado el efecto y una orden que tenía como objetivo evitar las aglomeraciones para evitar focos de contagios. Al día de hoy, podemos decir que es un instrumento que ha dado resultados muy positivos”, puntualizó.

Respecto a la prórroga de la ley que regula el derecho de reunión, García consideró que “es estrictamente necesario porque cuando se lleva adelante una medida, acuérdense, la medida se tomó en un momento en el que en Uruguay había una primera ola, que se habían disparado los casos en forma importante, que había generado mucha preocupación en todos nosotros. Entonces, el gobierno toma esta decisión que no es una decisión fácil. Al día de hoy si uno mira cómo han cambiado los números entre otras medidas, pensamos que ésta fue una medida muy positiva y muy efectiva. Porque sin duda los números han tomado otra dinámica, no son los que teníamos a fin de año, pero una anotación: no ha terminado nada”, advirtió en referencia a la pandemia.

Agregó que “hemos contenido un primer embate, esto sabemos que la biología en esto es muy traicionera pero tiene que encontrarse con una actitud de cada uno de nosotros muy alerta y con la guardia alta para seguir evitando las aglomeraciones, tomar las medidas de precaución, todas las que se ven, el distanciamiento, el tapaboca, para poder transcurrir lo mejor que podamos al tiempo de la vacuna”.