Colonia será uno de los puntos de referencia para una investigación universitaria que convoca a mujeres que estén amamantando a participar en un estudio sobre la posible presencia de microplásticos en leche humana en Uruguay.

El proyecto es impulsado por estudiantes de la Universidad de la República, de las facultades de Química, Ciencias y Medicina, con orientación de docentes de la institución. Según el comunicado, el equipo coordinará día y horario con las madres para trasladarse a Colonia, donde brindará los insumos necesarios para la donación de una muestra de leche materna de 10 mililitros.

La participación será voluntaria e incluirá también una entrevista breve, de entre 20 y 30 minutos. El objetivo es generar información científica nacional sobre un tema que vincula lactancia, salud ambiental y exposición a microplásticos. De acuerdo con el proyecto, se trata del primer estudio de este tipo en Uruguay y en la región, y uno de los pocos que se desarrollan a nivel internacional.

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El foco en Colonia adquiere relevancia porque la investigación busca reunir muestras de distintas zonas del país para construir evidencia representativa de la realidad uruguaya. En ese sentido, la participación de madres del departamento puede aportar datos locales a una discusión científica que hasta ahora cuenta con escasa información nacional.

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El estudio cuenta con aprobación del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la Facultad de Química, de la Comisión Nacional de Ética en Investigación del Ministerio de Salud Pública y de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. También fue evaluado y financiado por el Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil.

Los resultados individuales serán comunicados a cada participante en una reunión por Zoom, mientras que la publicación oficial se realizará de forma agrupada, sin identificar datos personales.