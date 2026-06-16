El Bioparque M’Bopicuá de Montes del Plata volverá a recibir visitantes durante las vacaciones de invierno, con una propuesta gratuita que combina fauna nativa, educación ambiental y patrimonio histórico en Río Negro.

Las visitas se realizarán entre el sábado 27 de junio y el domingo 5 de julio, en dos turnos diarios: a las 9:00 y a las 13:30 horas. Cada recorrido tendrá una duración aproximada de tres horas.

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Durante la experiencia, el público podrá conocer especies de fauna nativa como yacarés, margays, tamandúas, pumas, coatíes y pecaríes. El itinerario incluye el Centro de Visitantes, la estación de fauna, los lagos, el sector de grandes felinos, el Sendero del Bosque, el Hotel de Insectos, el Jardín de Mariposas y una colmena interactiva incorporada a la propuesta educativa.

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El recorrido también contempla el Saladero M’Bopicuá, declarado Monumento Histórico Nacional, lo que suma una dimensión patrimonial a la visita.

Marina Flores, mánager de Sostenibilidad de Montes del Plata, señaló que el Bioparque permanece abierto de marzo a octubre para centros educativos y que desde 2022 se desarrolla este programa de apertura a la comunidad. Según indicó, más de 6.000 personas ya participaron de estas instancias gratuitas.

En Semana de Turismo de este año, el predio recibió a 585 visitantes de nueve departamentos. En 2025, más de 1.600 personas de la comunidad recorrieron el Bioparque, además de casi 5.000 estudiantes de 137 instituciones educativas.

Las inscripciones se habilitarán el viernes 19 de junio a las 10:00, a través de la agenda web de Montes del Plata. Habrá traslado en ómnibus desde Fray Bentos, con salida desde la Parroquia Nuestra Señora del Pilar y parada en la estación de servicio Los Altos, en rutas 2 y 24.