Marcelo Bielsa realizó una dura autocrítica luego de la igualdad 1 a 1 entre Uruguay y Arabia Saudita en el estreno de la Celeste en el Mundial 2026. El entrenador sostuvo que el equipo no logró desplegar durante todo el partido la versión que considera capaz de ofrecer y remarcó que el encuentro era uno de los que debía ganar.

“Fue un rival que debimos superar. Concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien. Nosotros este partido teníamos que ganarlo”, expresó el técnico tras el encuentro.

Además, relativizó la influencia de las modificaciones realizadas en el entretiempo. “El partido cambió en el segundo tiempo, pero no sé si cambió por los cambios o por otros motivos”, señaló.

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Un primer tiempo que preocupó

Bielsa identificó los principales problemas en los primeros 45 minutos del encuentro. Según explicó, el equipo mostró una versión muy alejada de lo que pretendía.

“Hubo escasa movilidad en el primer tiempo. Y debimos convertir en el segundo. Una cosa es atacar y otra cosa es convertir”, indicó.

Más tarde profundizó el análisis y sostuvo que el equipo estuvo “apagado” durante la etapa inicial.

“En el primer tiempo el equipo estuvo apagado. Sin dinámica, sin presión, sin provocar errores, sin profundidad. Se fue dando que no establecíamos diferencias y el rival creyó que podía, y finalmente pudo”, afirmó.

El entrenador también señaló que Uruguay no resolvió correctamente varias acciones de pelota quieta.

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“Fueron tres situaciones de pelota detenida que por supuesto son partes importantísimas del juego y no las resolvimos bien”, agregó.

“No conseguimos la versión de la que somos capaces”

Durante la conferencia de prensa, el seleccionador insistió en que el resultado estuvo más relacionado con el rendimiento de Uruguay que con los méritos del rival.

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“Que no hayamos ganado, sin desmerecer las cualidades de nuestros rivales, está más ligado con que no conseguimos la versión de la que somos capaces. Me parece que ahí está la diferencia para que no hayamos podido ganar”, manifestó.

Bielsa evitó refugiarse únicamente en las ocasiones desperdiciadas durante el complemento.

“Hay un camino fácil y decir que sí, merecimos ganar y en el segundo tiempo erramos diez goles. Pero el partido es todo. Si bien en el segundo tiempo cambió la imagen del equipo, no utilizamos 45 minutos estando en condiciones de hacer lo mismo que en el segundo”, sostuvo.

Los cambios que buscaban más movilidad

El entrenador explicó además los motivos de las variantes realizadas al inicio del segundo tiempo, cuando ingresaron Antonio Sanabria y Agustín Canobbio.

“No estuvimos dinámicos. Tampoco estuvimos profundos por los dos costados. Entonces Sanabria por izquierda y Canobbio por derecha me pareció que le podían dar una movilidad que el equipo había tenido”, señaló.

Según Bielsa, el objetivo era incorporar intercambio de posiciones, profundidad, sorpresa y cambios de ritmo, aspectos que consideró ausentes durante la primera mitad.

Sin lesionados y con la mira en la segunda fecha

Consultado sobre la situación física del plantel, el entrenador transmitió tranquilidad. “En principio no hay jugadores lesionados de los que participaron hoy”, aseguró.

Respecto a la tabla de posiciones del Grupo H, tras los empates de la primera jornada, evitó realizar proyecciones. “Los números, habiéndose jugado dos partidos y los dos empatados, no me dejan hacer ninguna evaluación que me permita vaticinar qué va a pasar”, expresó.

Bielsa también dejó en claro que el empate entre España y Cabo Verde no modifica su análisis del debut uruguayo. “Que el otro partido haya quedado empatado no suaviza el hecho de que debíamos ganar y no lo hicimos”, concluyó.

Uruguay volverá a presentarse por el Grupo H el próximo 21 de junio, cuando enfrente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.