Marcelo Bielsa protagonizó un momento tenso en la conferencia de prensa posterior al empate 1 a 1 entre Uruguay y Arabia Saudita, correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026, luego de recibir una pregunta vinculada a su postura en las fotos oficiales tomadas por la FIFA.

La consulta no estuvo relacionada con el desarrollo del partido, el rendimiento de la selección uruguaya ni aspectos tácticos del debut mundialista. Una periodista estadounidense le preguntó al entrenador por qué, en las imágenes promocionales de la Copa del Mundo, aparecía con la cabeza baja y sin mirar directamente a la cámara.

“Vos estabas mirando hacia abajo, quería saber si fue una elección deliberada y, si fue así, cuál fue la razón detrás”, fue la pregunta planteada al técnico rosarino.

Bielsa respondió con visible molestia y descartó tener que justificar su actitud ante las cámaras. “No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron. No soy un modelo. No tengo ninguna respuesta”, contestó.

El entrenador agregó: “También debería explicar por qué no miro hacia los interlocutores en este momento. No sé. No son explicaciones que deba dar”.

Después de una pregunta de contenido futbolístico, Bielsa retomó el tema para ampliar su postura. Señaló que estaba frente a los fotógrafos y que esa fue la imagen que obtuvieron de él. Además, cuestionó la búsqueda de explicaciones sobre gestos cotidianos o decisiones personales.

“Creo que hay un límite de lo que hay que explicar”, expresó el seleccionador uruguayo. Luego planteó: “Si uno usa lentes, por qué los usa; si mira hacia abajo o hacia arriba; si mira a los ojos. Se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas”.

Bielsa cerró su descargo con una defensa de su comportamiento durante la producción oficial. “No hay nada de malo. Se puede usar lentes, mirar hacia arriba o hacia abajo. No tenemos la obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento. No hice nada malo”, afirmó.

"ME SACARON LA FOTO COMO ME LA SACARON, NO SOY UN MODELO" Marcelo Bielsa fue consultado sobre su pose en las imágenes de la Celeste para el #MundialEnDSPORTS y así respondió. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eL7W8BsKHf — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 16, 2026

La situación tuvo como antecedente la sesión fotográfica obligatoria realizada por la FIFA para entrenadores y jugadores participantes del Mundial. En varias imágenes oficiales de la delegación uruguaya, Bielsa aparece con la mirada baja o evitando fijar los ojos en la cámara, una actitud que generó comentarios en redes sociales y fuera de Uruguay.

La repercusión de esas fotografías se dio en un contexto de exposición pública del entrenador, quien en los días previos también había sido comentado por una entrevista breve, de unos 38 segundos, y por respuestas escuetas en distintos contactos con la prensa. Sin embargo, cuando aborda temas vinculados al juego, Bielsa suele extenderse en explicaciones detalladas.

El episodio también se produjo luego de horas de tensión para la delegación uruguaya, que debió enfrentar complicaciones logísticas en su traslado desde México hacia Estados Unidos por problemas administrativos vinculados a la documentación del vuelo que debía llevar al plantel hasta Miami. Ese contratiempo obligó a modificar la planificación previa al estreno mundialista.

Tras la conferencia, la reacción continuó en la transmisión de Canal 5 y Antel TV, que emitieron íntegramente la comparecencia del entrenador. Al regresar al estudio, el comentarista Mario Bardanca expresó su desacuerdo con el tipo de preguntas realizadas a Bielsa.

“Es un desperdicio”, afirmó Bardanca, al considerar que una instancia con el entrenador debió aprovecharse para profundizar en cuestiones futbolísticas y no en aspectos vinculados a la imagen o al comportamiento frente a las cámaras.

El comentarista fue más allá y cuestionó una tendencia que, según su visión, se repite en la cobertura deportiva actual. “Parece que importa más la estética que la ética”, señaló, en referencia a la búsqueda de repercusión por encima del contenido informativo.

Las críticas también se trasladaron a las redes sociales. El periodista Ernesto Ortiz Gómez, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, escribió en X: “Qué manera de desperdiciar una conferencia de prensa con Marcelo Bielsa. Qué desastre. De fútbol nada. Preguntan para salir en las redes no para informar a quienes escuchan”.

Que manera de desperdiciar una conferencia de prensa con Marcelo Bielsa. Que desastre.

De fútbol nada.

Preguntan para salir en las redes no para informar a quienes escuchan.

La diferencia entre periodistas que preguntan en contexto y siendo responsables de su audiencia,… pic.twitter.com/y00wvEpMtS — Ernesto Ortiz Gómez (@ErnestoOrtizGme) June 16, 2026

Ortiz Gómez agregó que existe una diferencia entre quienes formulan preguntas pensando en la audiencia y el contexto informativo, y quienes buscan construir una marca personal o generar repercusión.

En la misma línea se expresó el relator Gabriel Regueira. “De acuerdo contigo Ernesto. Lamentablemente nuestra profesión se ha deformado y creo que no tiene retorno. Hoy es todo por un like, y se hace cualquier cosa por conseguirlo”, publicó.

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La polémica volvió a poner en foco la relación de Bielsa con la exposición mediática. A lo largo de su carrera, el entrenador ha mostrado una postura particular frente a las instancias protocolares y promocionales, aunque también ha ofrecido conferencias extensas cuando considera que hay temas futbolísticos para desarrollar.

El actual técnico de Uruguay, con pasado en Newell’s, la selección argentina, Chile y Leeds United, ha señalado en distintas oportunidades que se considera una persona poco sociable y que no se siente cómodo en determinadas situaciones públicas. Meses atrás, incluso, llegó a definirse como una persona “tóxica” por su permanente exigencia profesional.

Para muchos uruguayos, la actitud de Bielsa en las fotos oficiales fue interpretada como parte de su perfil reservado. Sin embargo, fuera del país algunos observadores le atribuyeron otros sentidos, como una posible señal de desinterés o una forma de protesta contra aspectos de la organización del torneo.