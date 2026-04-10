La instalación de nuevas propuestas de la Universidad de la República en Colonia sigue sumando señales concretas. Esta vez, con el inicio de las clases del Programa de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería, una iniciativa que refuerza la presencia académica en el departamento y vuelve a poner en foco el crecimiento de la Región Suroeste como espacio de formación universitaria.

En ese contexto, el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, recibió al decano de la Facultad de Enfermería, Fernando Bertolotto, en una reunión de la que también participó el director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell.

Bertolotto llegó al departamento con motivo del comienzo de los cursos y destacó el apoyo de la Intendencia de Colonia para hacer posible la propuesta. Según manifestó, las facilidades brindadas por el gobierno departamental resultaron fundamentales tanto para implementar esta formación como para fortalecer la presencia de la Udelar en la región.

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El hecho tiene una lectura que va más allá de una reunión institucional. El inicio efectivo de esta propuesta confirma un proceso que Colonia viene construyendo desde hace tiempo: ampliar su vínculo con la formación universitaria y generar más oportunidades para que estudiantes y trabajadores del interior accedan a estudios superiores sin necesidad de trasladarse.

En el caso de Enfermería, además, el impacto es doble. Por un lado, se profesionaliza a trabajadores del sector. Por otro, se responde a una necesidad concreta del sistema de salud, en un área clave para el funcionamiento de los servicios y la atención a la población.

La presencia del decano en Colonia también funciona como una señal política y académica. Muestra respaldo institucional al desarrollo de propuestas en el interior y confirma que la descentralización universitaria empieza a expresarse en hechos concretos, con cursos en marcha, estudiantes en formación y coordinación entre la Universidad y los gobiernos departamentales.

Así, Colonia suma un nuevo paso en la consolidación de la Región Suroeste como polo de formación. No se trata solo de abrir cursos, sino de construir una presencia universitaria más estable, vinculada al territorio y alineada con las necesidades locales.