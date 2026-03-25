PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Junta Departamental de Colonia resolvió dar un paso que, leído en clave política, va más allá de una gestión administrativa: pedirá una entrevista con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Industria, Energía y Minería para impulsar un ámbito de discusión sobre empleo, inversión y desarrollo en el departamento.

La decisión fue adoptada en sesión extraordinaria el pasado martes 24 y coloca en agenda una preocupación que atraviesa a buena parte del sistema político local: cómo responder a un escenario en el que la actividad económica, la sostenibilidad del empleo y la captación de nuevas inversiones aparecen como asuntos centrales para el futuro inmediato de Colonia.

El dato más relevante del comunicado no es solo la solicitud de la reunión, sino la forma en que se plantea. La Junta propone generar un foro, es decir, una instancia de intercambio más amplia que una audiencia puntual, con presencia política, sindical y eventualmente institucional. La delegación estará integrada por un edil por bancada y tres representantes de la UNTMRA, mientras que también se invitará a un representante del Ejecutivo departamental y a los tres legisladores nacionales del departamento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Ese diseño no es menor. Muestra la intención de construir una señal de unidad política y territorial frente a un tema sensible. Cuando una junta convoca a todas las bancadas, incorpora al sindicato metalúrgico y busca sumar al Ejecutivo y a los diputados, lo que aparece es la voluntad de elevar el asunto a una escala mayor y evitar que quede encerrado en la disputa partidaria o en una declaración simbólica.

En ese punto, la resolución tiene una carga situacional clara. Colonia intenta instalar ante el gobierno nacional una agenda propia, con foco en producción y trabajo, y hacerlo con una delegación plural. El mensaje es directo: el departamento quiere ser escuchado con una sola voz en uno de los debates más decisivos para su presente.