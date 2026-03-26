La ratificación de la observación realizada por el Tribunal de Cuentas al Municipio de Carmelo será uno de los asuntos que se abordarán este jueves en la sesión prevista para las 16.00. El señalamiento refiere, según explicó el alcalde Luis Pablo Parodi, a la ejecución del Plan Operativo Anual (POA), cuyos recursos no integran el presupuesto de la Intendencia.

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Consultado sobre los motivos de la observación, Parodi sostuvo que se trata de una situación que, a su entender, responde a una diferencia de encuadre administrativo más que a una irregularidad de gestión. “Los municipios gastamos el POA y este no está dentro del presupuesto de la Intendencia”, afirmó.

De acuerdo con la explicación del alcalde, los fondos observados corresponden al Municipio y no a la administración departamental. En ese sentido, señaló que el Tribunal de Cuentas formula la observación porque ese dinero no figura presupuestado por la Intendencia, precisamente por no tratarse —según indicó— de recursos propios de esa órbita.

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El asunto abre una discusión que excede el caso puntual de Carmelo y vuelve a poner sobre la mesa la relación administrativa y contable entre los municipios y los gobiernos departamentales. La observación no implica por sí misma una condena ni prueba, en los términos expuestos hasta ahora, una maniobra irregular, pero sí marca una diferencia de criterio sobre la forma en que deben registrarse y ejecutarse esos recursos.

En términos políticos e institucionales, el tratamiento del tema en sesión será relevante por dos motivos. Por un lado, porque permitirá conocer el alcance concreto de la observación y la respuesta formal que dará el Municipio. Por otro, porque puede dejar planteado un debate más amplio sobre la autonomía de gestión de los municipios y los mecanismos de control sobre partidas que, aunque son ejecutadas a nivel local, conviven dentro de una estructura administrativa mayor.

Hasta el momento, la posición pública conocida es la del alcalde, quien encuadró la observación como una consecuencia habitual del funcionamiento presupuestal entre Municipio e Intendencia. Sin embargo, para evaluar con precisión la situación será clave conocer el texto completo de la observación del Tribunal de Cuentas y la resolución que adopte el cuerpo municipal tras la sesión de este jueves.