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El departamento de Colonia ya completó la definición de áreas prioritarias para aplicar la ley de vivienda promovida, en el marco de la nueva estrategia del gobierno para territorializar los incentivos fiscales y ordenar la inversión inmobiliaria en el interior del país.

La directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, informó a Búsqueda que Colonia es uno de los departamentos que terminó ese trabajo de zonificación junto con Maldonado, Canelones y Rivera. El objetivo es que cada gobierno departamental identifique dónde considera más conveniente promover proyectos, de acuerdo con sus propios procesos de planificación y desarrollo urbano.

Según explicó Florio, la intención oficial es que la herramienta deje de tener una lógica centrada en Montevideo y pase a utilizarse de forma más extendida en todo el territorio nacional. En ese esquema, los departamentos definen sus zonas prioritarias y el Ministerio de Economía y Finanzas resolverá luego qué beneficios fiscales corresponderán en cada caso, según condiciones específicas.

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La jerarca señaló que esas zonas no serán fijas, sino “dinámicas”, para permitir ajustes rápidos si cambian las necesidades del territorio. También descartó, al menos por ahora, que entre los criterios previstos para esta nueva etapa se incluya el regreso de topes de precios para comercializar viviendas promovidas.

En cambio, el enfoque apunta a establecer reglas claras y a asociar eventuales beneficios a aportes concretos al desarrollo urbano. Entre esos posibles aportes mencionó la incorporación de espacios públicos u otras mejoras que favorezcan la integración socioterritorial.

Con esta definición, Colonia queda entre los departamentos más adelantados en un proceso que el gobierno espera cerrar entre abril y mayo para contar con un mapa nacional de promoción.