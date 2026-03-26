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La Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales “Manuel Lobo”, dependiente del Departamento de Desarrollo Humano de la Intendencia de Colonia, comunica que hay cupos disponibles para el curso de Sanitaria en la sede Carmelo, correspondientes al turno matutino, dirigido a personas de hasta 21 años inclusive.

Se informa además que el curso cuenta con un turno vespertino destinado a adultos, el cual se encuentra completo.

Los Cursos son totalmente gratuitos. Las clases comenzarán el próximo 6 de abril.

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La sede de la Escuela Taller en Carmelo se encuentra ubicada en los ex Barracones de Montes del Plata, en calle Grito de Asencio.

Las personas interesadas deberán comunicarse con la Administración de la Escuela Taller al 4522 9714 en el horario de 08:00 a 13:00 hs.