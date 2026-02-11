Más de 80 trabajadores de la empresa Cla Sienz, ubicada en el departamento de Colonia, accedieron a un seguro de paro especial luego del cierre repentino de la planta, ocurrido semanas atrás.

La medida fue adoptada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tras gestiones realizadas por la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), que mantuvo instancias de movilización y diálogo institucional para atender la situación generada por el cese de actividades.

Según informó el sindicato, el cierre dejó sin empleo de forma inmediata a más de 80 familias y tuvo impacto no solo en el sector metalúrgico, sino también en el entramado laboral del departamento. En ese contexto, la organización sindical presentó propuestas y solicitó la intervención del gobierno para dar una respuesta de carácter urgente.

El seguro de paro especial fue otorgado como una medida transitoria destinada a brindar cobertura a los trabajadores afectados mientras se analizan alternativas de fondo. Desde la Untmra señalaron que continuarán las gestiones ante las autoridades nacionales con el objetivo de avanzar en soluciones que contemplen la generación de empleo y el desarrollo de una política industrial para la zona.

El caso de Cla Sienz se suma a otras situaciones recientes que reflejan dificultades en el sector industrial del departamento de Colonia, en un contexto de cambios en la actividad productiva y el empleo.