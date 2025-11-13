La Intendencia de Colonia y la Universidad de la Empresa (UDE) anunciaron la apertura del período de inscripciones para las becas 2026, en el marco del Programa de Fomento al Desarrollo Académico.

Estas becas están dirigidas exclusivamente a jóvenes residentes en el departamento de Colonia que aspiren a iniciar estudios en carreras de grado, tecnicaturas o licenciaturas. El beneficio se otorga únicamente a nuevos estudiantes, es decir, a quienes no hayan cursado previamente una carrera en UDE ni se hayan inscripto antes en esa institución.

Los interesados deben descargar el formulario de inscripción disponible en el sitio web oficial www.colonia.gub.uy/becas2026 o acceder a él a través de la cuenta de Instagram de la Intendencia. Una vez completado, el formulario podrá entregarse personalmente en la Casa de la Cultura de Colonia o enviarse por correo electrónico a la dirección: [email protected].

El plazo para presentar la solicitud vence el lunes 18 de noviembre a las 17.00 horas.