Este jueves por la mañana, el Club de Leones de Carmelo realizó la entrega formal de un microscopio oftalmológico al Hospital Artigas de Carmelo. La donación se concretó en las instalaciones del propio centro asistencial, con la participación de representantes de la institución médica y miembros de la organización leonística.

El equipo permitirá reforzar la atención en el área de oftalmología, ampliando las posibilidades de diagnóstico y tratamiento para los usuarios del hospital local. Desde la dirección del centro de salud se agradeció el gesto, que calificaron como “una contribución valiosa para el servicio”.

La entrega forma parte de las acciones que el Club de Leones lleva adelante en la comunidad, orientadas al apoyo de instituciones públicas y al mejoramiento de las condiciones de atención en salud.

