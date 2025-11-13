Un grave incidente registrado en las primeras horas de la tarde en la Reserva de Fauna de Carmelo encendió la preocupación de autoridades y vecinos. Según información confirmada por el personal del predio, alrededor de las 13:30 horas desconocidos rompieron el alambrado del sector destinado a los ciervos, lo que provocó la fuga de 39 ejemplares.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El episodio activó un operativo inmediato que involucró a efectivos del Ejército, la Policía, Bepra, funcionarios de la Reserva y vecinos de la zona. Gracias a ese despliegue, se logró recuperar a 16 animales, aunque varios otros fueron atacados por perros durante su huida, según confirmaron fuentes que participaron de la búsqueda.

Desde la Reserva señalaron que el daño provocado es considerable. No quedó ningún ciervo macho entre los recuperados, lo que compromete la continuidad reproductiva del grupo a mediano plazo. Las fuentes consultadas indicaron que la única posibilidad de preservar la línea sería que alguna de las hembras gestantes dé a luz un macho en los próximos meses.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por el momento, no se informó sobre personas identificadas como responsables de la rotura del alambrado. Las autoridades analizan el alcance del daño y trabajan en reforzar la seguridad perimetral del área protegida para evitar nuevos incidentes.