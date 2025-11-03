Las exportaciones de bienes de Uruguay —incluidas las zonas francas— alcanzaron en octubre de 2025 los 1.089 millones de dólares, lo que representa una caída interanual del 6 %. La baja se explica en parte por una parada técnica en la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos, según detalla el Informe Mensual de Comercio Exterior elaborado por Uruguay XXI.

Pese al retroceso registrado en el mes, el balance anual se mantiene positivo. En el acumulado de enero a octubre, las exportaciones totalizaron 11.356 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 4 %.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

China: motor comercial con demanda diversificada

China se consolidó como el principal destino de exportación durante octubre, con compras por 254 millones de dólares. La cifra representa un aumento del 3 % respecto al mismo mes del año anterior y equivale al 23 % del total exportado.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La canasta exportadora hacia ese país estuvo liderada por la soja, con envíos por 87 millones de dólares, seguida de carne bovina (65 millones) y celulosa (63 millones). También se destacaron las ventas de subproductos cárnicos, lana y tejidos, así como madera y sus derivados.