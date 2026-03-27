El Municipio de Carmelo estudia la posibilidad de proponer la instalación de espejos convexos en algunas esquinas de la ciudad, con el objetivo de mejorar la visibilidad en puntos donde la circulación presenta dificultades.

La iniciativa, que todavía se encuentra en etapa de propuesta, será presentada ante la Intendencia de Colonia para que pueda ser analizada desde el punto de vista técnico y operativo.

La colocación de este tipo de dispositivos suele ser considerada en cruces donde existen obstáculos visuales, ya sea por el trazado de la calle, construcciones cercanas u otros elementos que limitan la visión de conductores y peatones.

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Según se informó, la intención del Municipio es trasladar la propuesta al gobierno departamental y evaluar, junto a las áreas competentes, en qué esquinas podría resultar necesaria su instalación y bajo qué condiciones podría concretarse.

De avanzar, la medida quedará sujeta a los estudios de viabilidad que correspondan y a la resolución que adopte la Intendencia de Colonia.

En ese marco, la propuesta se incorpora a la agenda local vinculada a la circulación urbana y a posibles medidas de ordenamiento en la vía pública.