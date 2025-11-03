Montes del Plata se prepara para dar comienzo a una nueva Parada General de Planta (PGP), que se extenderá por 14 días a partir del 9 de noviembre en su complejo industrial de Punta Pereira, departamento de Colonia. Durante este periodo, la planta detendrá su operativa con el objetivo de llevar a cabo tareas de mantenimiento, inspección y mejora de equipos e instalaciones.

La parada representa un hito clave en la estrategia de operación y mantenimiento de la compañía, habitual en este tipo de industrias, que consiste en detener periódicamente la producción para asegurar el óptimo desempeño de la planta en términos de seguridad, eficiencia, sostenibilidad, calidad y producción de celulosa y energía.

El operativo involucra una planificación detallada que incluye la preparación de equipos y la coordinación de más de 3.000 personas, entre trabajadores permanentes y contratados. A los cerca de 1.000 empleados que trabajan de forma habitual en la planta, se suman aproximadamente 2.200 trabajadores adicionales durante la parada. De ellos, unos 1.600 son uruguayos y alrededor de 600 técnicos extranjeros altamente especializados, convocados para realizar tareas para las que no hay disponibilidad de personal capacitado en el país.

En total, participarán 140 empresas proveedoras de servicios: 120 nacionales y 20 extranjeras contratadas directamente, además de otras firmas que brindan apoyo logístico y operativo.

El impacto de la parada se extiende más allá del complejo industrial. En coordinación con la Asociación Turística de Colonia, la Cámara Inmobiliaria del departamento y la Cámara de Hoteleros, se ha gestionado el alojamiento de los trabajadores que llegarán a la zona durante la parada. Se estima que el operativo generará más de 8.000 noches de hospedaje en hoteles de Colonia y Conchillas, así como un movimiento inmobiliario significativo.