La fiscal de Colonia, Carla Larrosa, informó que se formalizó la investigación penal contra un adolescente y un adulto por su presunta participación en un homicidio ocurrido el pasado viernes en una boca de venta de drogas en Colonia del Sacramento

Ambos fueron imputados por un delito de homicidio muy especialmente agravado y por tentativa de homicidio. Como medida cautelar, el menor fue internado en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), mientras que el mayor fue enviado a prisión preventiva. Las dos medidas se extenderán por un plazo de 120 días mientras avanza la investigación.

El caso, que se enmarca en un contexto de violencia asociada al narcotráfico, continúa bajo seguimiento de la Fiscalía.

