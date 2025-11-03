Un incidente inesperado alteró brevemente el inicio de la conferencia de prensa que el Partido Nacional ofrecía este lunes para abordar temas de la coyuntura política. Minutos después del mediodía, cuando cinco integrantes del directorio se preparaban para iniciar la comparecencia, el exintendente de Colonia y actual senador Carlos Moreira, de 79 años, sufrió una caída al intentar acomodarse en su silla.

Moreira perdió el equilibrio y cayó al suelo tras un movimiento en falso sobre la tarima instalada para el evento. La dirigente nacionalista María de Lima, ubicada a su lado, intentó asistirlo al extender su brazo, pero no logró evitar el desplome. Con ayuda de otra persona, el dirigente fue incorporado de inmediato.

“Fue un susto grande. Está bien, me dijo que no le dolía nada y ya está trabajando en el Palacio Legislativo”, declaró De Lima a El Observador.

La propia dirigente explicó que el escenario donde se brindan las conferencias está montado sobre dos módulos que se separaron cuando Moreira intentó mover la silla. Al quedar sin apoyo, el asiento se volteó y provocó la caída.

“Tuvo mala suerte, le podría haber pasado a cualquiera”, señaló De Lima.

El episodio obligó a postergar unos segundos el inicio de la intervención de Álvaro Delgado, aunque no pasó a mayores. Moreira se reincorporó sin lesiones y continuó con su agenda habitual.