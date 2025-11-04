A las 8.00 horas, el Aeropuerto de Carmelo registraba una temperatura de 19,3 °C, con viento del noreste a 18 km/h, una presión atmosférica de 1009,1 hPa y una humedad del 100 %. Estas condiciones anuncian un día marcado por el aumento de nubosidad y probabilidad de tormentas.

Según el pronóstico oficial para la zona suroeste, se espera un progresivo deterioro del tiempo durante la jornada. En la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con posibilidad de neblinas y formación de tormentas aisladas. Los vientos variarán del noreste al noroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá nuboso a cubierto, con precipitaciones intermitentes y riesgo de tormentas localizadas. El viento rotará hacia el sur, intensificándose hasta alcanzar ráfagas de 50 km/h.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25 °C, lo que podría generar condiciones propicias para el desarrollo de inestabilidad atmosférica.