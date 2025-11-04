El silencio que queda cuando una escuela rural cierra no es el mismo que deja una casa vacía o una fábrica desmantelada. Es un silencio más hondo, más definitivo. Como si la infancia se retirara en puntas de pie.

A partir del próximo año lectivo, las escuelas rurales N.º 70 Puntas del Sauce, ubicada en la ruta 50 a diez kilómetros de Tarariras, y la N.º 23 de Polanco ingresarán en proceso de cierre. La decisión, comunicada por la inspectora departamental de Primaria, Daniela Gómez, responde a un hecho tan simple como contundente: no hay niños inscriptos para 2026. Los que asistían este año ya completaron su ciclo escolar.

“El proceso de cierre lleva todo el año. Si surge un niño con intenciones de asistir a la escuela, la misma se reabre”, aclaró la inspectora, consultada por Ro Contenidos y confirmada por Carmelo Portal con autoridades de Primaria. Esa precisión no borra el diagnóstico, pero deja abierta una posibilidad remota. Por ahora, sin embargo, no hay señales de que eso ocurra.

Durante 2025 no se había registrado ningún cierre escolar en Colonia. Este doble cese marca un punto de inflexión.