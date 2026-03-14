El Ministerio de Desarrollo Social inauguró en Colonia el tercer Centro de Desarrollo Comunitario del país, un espacio que funcionará junto al centro transitorio de 24 horas para personas en situación de calle y que buscará articular propuestas sociales, culturales, laborales y comunitarias con participación de organizaciones y vecinos.

Durante la actividad, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, sostuvo que la apuesta del ministerio es fortalecer la presencia territorial y generar ámbitos de encuentro con la comunidad. “Queremos pasar de un ministerio de oficinas a un ministerio que tenga espacios que se puedan habitar por parte de la gente y que se apoye en la riqueza de la comunidad”, afirmó.

Según explicó, la ubicación del nuevo centro en el mismo predio que el dispositivo para personas en situación de calle responde a una idea de trabajo integrada. Para Civila, la transformación social requiere no sólo de la acción estatal, sino también de la participación comunitaria. “La realidad se transforma desde adentro y desde abajo”, señaló.

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El centro inaugurado en Colonia es el tercero que se pone en marcha en el país, luego de experiencias similares en Salto y Montevideo. De acuerdo con las autoridades, allí se desarrollarán huertas, iniciativas culturales y de comunicación, además de propuestas de vinculación laboral y social para quienes participan del espacio.

El director departamental del Mides, Maxi Olaverry, convocó a organizaciones sociales, vecinales, culturales y comunitarias a acercar proyectos para el nuevo centro. Explicó que la propuesta combina la política de desarrollo comunitario con la respuesta a la situación de calle, y consideró que esa articulación puede generar beneficios para las personas que transiten por el refugio.

Olaverry informó además que Colonia contará por primera vez con cupos para albergar a mujeres en situación de calle, que funcionarán en este mismo centro. En esa línea, Civila destacó la expansión de la respuesta del ministerio en el territorio nacional: mientras antes existían dispositivos permanentes en cinco departamentos, hoy alcanzan a 16.

La inauguración dejó planteado, así, un doble objetivo: ampliar la red de atención social y convertir esos espacios en ámbitos abiertos a la participación de la comunidad. Esa fue la idea que las autoridades buscaron subrayar en Colonia: que la respuesta pública no quede reducida a una estructura administrativa, sino que se apoye también en la organización social y en el trabajo colectivo.

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