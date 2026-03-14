La víctima conducía un birrodado y había sido trasladada a un centro asistencial luego del accidente ocurrido el viernes.

Una joven de 22 años falleció en las últimas horas luego de sufrir un siniestro de tránsito en el kilómetro 123 de la ruta 52, según informó la Policía.

El hecho ocurrió sobre las 16.30 del viernes 13 de marzo. De acuerdo con la información primaria, la conductora de un birrodado perdió el dominio del vehículo, despistó y cayó hacia la banquina.

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Por causas que todavía intentan establecerse, la joven resultó gravemente herida y recibió asistencia médica en el lugar. Posteriormente fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de la zona.

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Desde el nosocomio se informó que la víctima murió cerca de la medianoche como consecuencia de las lesiones sufridas. Fue identificada por las iniciales A. T. y tenía 22 años.

Las circunstancias en que se produjo el siniestro son objeto de pericias para determinar cómo ocurrió el hecho.