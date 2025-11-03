PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En Carmelo, el arte empieza a organizarse. El municipio ha lanzado la creación de un Registro Cultural Local, una herramienta pensada para mapear el pulso creativo de la ciudad y abrir nuevas puertas de participación a artistas, bandas e intérpretes que viven y trabajan en esta comunidad.

La propuesta busca ser más que un simple listado: se trata de una red viva de vínculos, que permita a los creadores locales estar presentes en actividades, festivales y eventos organizados por el propio municipio. La convocatoria está abierta y no discrimina por disciplina ni trayectoria. Aquí caben músicos de garaje, pintores de plaza, intérpretes de escenario y colectivos artísticos que dan forma a la identidad cultural carmelitana.

“Queremos visibilizar lo que ya está sucediendo en nuestra ciudad”, explican desde el Municipio. La creación del registro también servirá para conectar al sector artístico con oportunidades concretas, facilitar su difusión y fomentar la profesionalización del trabajo cultural en el territorio.

Cómo participar

Si vivís en Carmelo y te dedicas al arte, podes formar parte completando un formulario de inscripción. El acceso está disponible a través de un código QR o por mensaje directo al Municipio.

El arte no solo habita en los museos o escenarios principales: vive en los barrios, crece en las esquinas, ensaya en galpones, canta en patios compartidos. Este registro apunta a reconocer esas expresiones, acercarlas a nuevas audiencias y proyectarlas en la agenda pública.