Uno de los dos hombres que había sido baleado el pasado viernes 31 de octubre en el barrio El General, en la ciudad de Colonia del Sacramento, falleció este domingo, según confirmó la Jefatura de Policía del departamento. La víctima, permanecía internada en estado crítico desde el día del incidente, se trata de un hombre de 30 años de iniciales L.F.M.R.

El hecho se inscribe en una serie de episodios violentos que han generado inquietud entre profesionales y vecinos. En ese marco, el doctor Ramón Barbot, médico emergentólogo con amplia trayectoria en el departamento, publicó una reflexión en su cuenta de X (antes Twitter) sobre lo que calificó como un preocupante cambio de escenario.

“Como médico emergentólogo de Colonia puedo acreditar que en las últimas tres semanas he recibido o conocido cinco casos de pacientes heridos de arma de fuego de distintas localidades del departamento. Algo poco frecuente hasta hace unos meses atrás… No me lo contaron, lo he vivido. ¡Estamos mal!”, escribió Barbot el pasado fin de semana.

El mensaje tuvo amplia repercusión en redes sociales y encendió las alarmas sobre una posible escalada de violencia con armas en zonas que históricamente registraban índices bajos de criminalidad.

