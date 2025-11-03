Los propietarios de vehículos con deudas por patente de rodados tienen plazo hasta el 30 de noviembre de 2025 para adherirse al Plan de Regularización de Adeudos dispuesto por el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). La iniciativa busca facilitar la cancelación de obligaciones impagas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2024, a través de un esquema de refinanciación flexible y con beneficios.

El plan permite actualizar los montos adeudados por el Índice de Precios al Consumo (IPC) y acceder a descuentos parciales sobre las multas por mora, en función del año de fabricación del vehículo.

Condiciones de cálculo y beneficios

Sin sanciones : las deudas se reliquidan sin recargos y se actualizan por IPC hasta diciembre de 2024.

Multas reducidas : Vehículos de 2012 a 2016 : se incorpora solo el 50% de las sanciones. Vehículos posteriores a 2017 : se agrega el 75% de las sanciones.

Tope para vehículos anteriores a 2012 : la deuda reliquidada no podrá superar el 30% del aforo .

Si el titular tiene créditos a favor , se descontarán del monto final.

El importe resultante se convierte a Unidades Indexadas (UI), al valor vigente el 31 de diciembre de 2024.

Criterios de aforo

Para los vehículos con patente 2024 calculada por valor de mercado , se tomará ese mismo monto como referencia.

Para los vehículos no unificados en Sucive, se aplicará como aforo el valor de 25 veces la patente de 2024, con un mínimo de $50.000.

Modalidades de pago

Hasta 36 cuotas mensuales e iguales.

La cuota mínima será de 130 UI .

El primer pago se realiza el último día hábil del mes posterior a la firma del convenio .

Para adherirse, es necesario suscribir un acuerdo presencial en cualquier Intendencia mediante Sucive y no tener convenios tributarios impagos.

Causales de caducidad

La adhesión al plan quedará sin efecto si:

No se cancelan los adeudos generados entre el 31 de diciembre de 2024 y la fecha de incorporación al plan, antes del tercer día hábil .

Se acumulan cuatro cuotas consecutivas impagas del plan o dos cuotas corrientes de patente .

Hay atraso superior a cuatro meses en cualquiera de las últimas cuatro cuotas.

En caso de caducidad, se reactivan las deudas originales. Lo abonado se computará como saldo a favor en Sucive.

Reempadronamiento gratuito

Durante la vigencia del plan, los contribuyentes podrán realizar el reempadronamiento sin costo, siempre que estén al día con las cuotas del acuerdo. La exoneración incluye los gastos de matrícula y Documento de Identificación Vehicular (DIV), en el marco de la Ley n.º 18.456, que exige declarar el domicilio real del titular con fines tributarios.