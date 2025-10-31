Carmelo, octubre de 2025. La Reserva de Fauna de Carmelo recibió este miércoles la visita de los grupos de Tercero A y B de la Escuela N.º 37 de Colonia del Sacramento, en una jornada educativa y recreativa que reunió a estudiantes, familias y docentes en un entorno natural privilegiado.

La actividad se desarrolló en un ambiente de alegría, aprendizaje y convivencia, en el que los niños pudieron conocer de cerca la fauna autóctona, recorrer los espacios de la reserva y compartir experiencias con sus compañeros, padres y madres.

El encuentro fue acompañado por el equipo docente del centro educativo y contó con la participación activa de las familias, fortaleciendo los vínculos entre la escuela y la comunidad. La jornada tuvo como objetivo promover la educación ambiental desde una experiencia vivencial, integrando valores de respeto, cuidado y compromiso con el entorno natural.

La Reserva agradeció especialmente la dedicación de las maestras Margarita Perlas y Mónica Rivera, así como el apoyo de la secretaria Luciana Geymonat. También se destacó la presencia y colaboración constante de Edilsa Careac y Renzo Martínez, quienes acompañaron la actividad con calidez y compromiso.

Desde la Reserva de Fauna de Carmelo se valoró positivamente esta visita, reafirmando el papel del espacio como lugar de encuentro, aprendizaje y conciencia ambiental para las nuevas generaciones.