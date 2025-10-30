PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Municipio de Carmelo informó que este viernes 31 de octubre la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) llevará a cabo trabajos de reparación en la intersección de las calles Uruguay y 25 de Mayo, en pleno centro de la ciudad.

Debido a estas tareas, el tránsito vehicular será interrumpido temporalmente en la zona durante toda la jornada. Las autoridades solicitan a vecinos y conductores que circulen con precaución y respeten la señalización instalada, a fin de evitar accidentes o demoras innecesarias.

Las obras forman parte de las intervenciones programadas por OSE para el mantenimiento de la red de saneamiento y suministro de agua en el departamento de Colonia.

