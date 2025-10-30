PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, participó este jueves del acto conmemorativo por los 100 años del Puerto de Colonia, acompañado por la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheberry; el ministro de Turismo, Pablo Menoni; y el director nacional de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta.

El evento reunió a diversas autoridades nacionales y departamentales, entre ellas el senador Nicolás Viera y el diputado Mario Colman, así como representantes portuarios, policiales, militares, ediles, medios de comunicación e invitados especiales.

Durante su intervención, el intendente Rodríguez subrayó la importancia histórica y estratégica del Puerto de Colonia, no solo para la ciudad y el departamento, sino también para el país en su conjunto. “Este puerto ha sido un puente entre Uruguay y Argentina a lo largo de generaciones, y un motor clave del desarrollo económico y comercial”, afirmó.

Rodríguez agradeció a las autoridades ministeriales y portuarias por su compromiso y puso énfasis en la necesidad de fortalecer la cooperación entre lo público y lo privado, así como entre los gobiernos departamentales y nacionales. “El camino del progreso se construye en sinergia”, señaló.

El jefe comunal recordó que, aunque Colonia no es uno de los departamentos más extensos —con poco más de 6.000 kilómetros cuadrados— posee una franja costera de 170 kilómetros donde se encuentran dos puertos de referencia nacional: el de Colonia, principal en transporte de pasajeros, y el de Nueva Palmira, líder en actividad comercial.

Rodríguez destacó además el dinamismo del sector naviero que opera en el Río de la Plata y celebró la incorporación del nuevo buque eléctrico China Zorrilla, que próximamente comenzará a operar en la ruta fluvial, como ejemplo de apuesta a la innovación y a la sustentabilidad.