En medio del movimiento de la Expo Uruguay Sostenible, entre stands, pantallas y recorridas escolares, Colonia llevó al Antel Arena una muestra concreta de su agenda ambiental. La Intendencia de Colonia participa de la exposición, que se desarrolla del 11 al 14 de junio en Montevideo, con un espacio propio donde se presenta una propuesta vinculada a la economía circular, a cargo de la Fundación Panda.

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Pero la imagen más significativa llegó desde La Paz. Niños de la Escuela N.º 9 participaron de la actividad para reafirmar el proyecto de plantación de árboles autóctonos sobre el Río Rosario, una iniciativa que incorpora educación, territorio y compromiso ambiental desde edades tempranas. En ese gesto, la sostenibilidad dejó de ser una consigna general para tomar forma en una ribera concreta, con estudiantes, docentes y una comunidad involucrada.

También estuvieron presentes el encargado de Ambiente de la Dirección de Planificación, Ordenamiento y Ambiente, Lic. Mariano Barolín, y Silvio Mussini, fiscal de la Red Ambientalista y promotor del proyecto de creación del bioma sobre el Río Rosario.

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La participación de Colonia en la Expo Uruguay Sostenible expone una línea de trabajo donde la gestión ambiental se vincula con la educación, la identidad local y la recuperación de espacios naturales.