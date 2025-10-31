Pekín, 31 oct (EFE).- El viceprimer ministro Ding Xuexiang representará a China en la cumbre climática COP30, que se celebrará la próxima semana en la ciudad brasileña de Belém, y realizará una visita oficial previa a Uruguay y al propio Brasil.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun avanzó este viernes en una rueda de prensa que Ding, uno de los siete miembros del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), participará el 6 de noviembre en el evento como enviado especial del líder chino, Xi Jinping.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Guo aseveró que «China está dispuesta a infundir mayor confianza e impulso a la gobernanza climática global con sus logros y soluciones».

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«China espera colaborar con todas las partes para defender el multilateralismo, fortalecer la solidaridad y la cooperación, promover la transformación global hacia un mundo verde y bajo en carbono, y construir conjuntamente un mundo limpio y hermoso», agregó el portavoz.

Antes de la COP, Ding realizará una visita oficial a Uruguay y al propio Brasil, entre los días 3 y 5 de noviembre, añadió Guo.

Con respecto a ello, el portavoz indicó que «Uruguay es un país tradicionalmente amigo y socio estratégico integral de China».

«China espera con interés trabajar con Uruguay para aprovechar esta visita como una oportunidad para seguir impulsando la asociación estratégica integral entre ambos países», declaró el portavoz.

Según Guo, «China espera trabajar con Brasil para aprovechar esta visita como una oportunidad para profundizar aún más la alineación de las estrategias de desarrollo y contribuir conjuntamente en mayor medida a la defensa del multilateralismo y la justicia internacionales».